Після різдвяних свят число виявлених випадків ковіду зросло до 5,4 тис.

У понеділок, 10 січня, в Україні підтвердили 5 429 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, недугу діагностували у 306 дітей і 168 медичних працівників.

За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, вчора через ковід було госпіталізовано 915 людей, одужала 7 761 особа, 219 пацієнтів з коронавірусом померли.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1192;

Вінницька область – 203;

Волинська область – 98;

Дніпропетровська область – 150;

Донецька область – 288;

Житомирська область – 40;

Закарпатська область – 157;

Запорізька область – 179;

Івано-Франківська область – 159;

Київська область – 259;

Кіровоградська область – 49;

Луганська область – 151;

Львівська область – 195;

Миколаївська область – 114;

Одеська область – 266;

Полтавська область – 440;

Рівненська область – 145;

Сумська область – 162;

Тернопільська область – 104;

Харківська область – 309;

Херсонська область – 75;

Хмельницька область – 209;

Черкаська область – 192;

Чернівецька область – 158;

Чернігівська область – 135.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

За весь час пандемії в Україні захворіла 3 709 871 особа, подолали недугу 3 522 547 людей, 97 544 – померли.

Як повідомляли, у четвер, 6 січня, в Україні підтвердили понад 7 тисяч нових випадків ковіду. Протягом різдвяних свят кількість виявлених хворих коливалася від майже двох до понад трьох тисяч. Попри низьку добову захворюваність 9 січня, до лікарень через коронавірус потрапили 1 064 людей.