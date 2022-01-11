Після різдвяних свят число виявлених випадків ковіду зросло до 5,4 тис.

У понеділок, 10 січня, в Україні підтвердили 5 429 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, недугу діагностували у 306 дітей і 168 медичних працівників.
За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, вчора через ковід було госпіталізовано 915 людей, одужала 7 761 особа, 219 пацієнтів з коронавірусом померли.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 1192;
- Вінницька область – 203;
- Волинська область – 98;
- Дніпропетровська область – 150;
- Донецька область – 288;
- Житомирська область – 40;
- Закарпатська область – 157;
- Запорізька область – 179;
- Івано-Франківська область – 159;
- Київська область – 259;
- Кіровоградська область – 49;
- Луганська область – 151;
- Львівська область – 195;
- Миколаївська область – 114;
- Одеська область – 266;
- Полтавська область – 440;
- Рівненська область – 145;
- Сумська область – 162;
- Тернопільська область – 104;
- Харківська область – 309;
- Херсонська область – 75;
- Хмельницька область – 209;
- Черкаська область – 192;
- Чернівецька область – 158;
- Чернігівська область – 135.
Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.
За весь час пандемії в Україні захворіла 3 709 871 особа, подолали недугу 3 522 547 людей, 97 544 – померли.
Як повідомляли, у четвер, 6 січня, в Україні підтвердили понад 7 тисяч нових випадків ковіду. Протягом різдвяних свят кількість виявлених хворих коливалася від майже двох до понад трьох тисяч. Попри низьку добову захворюваність 9 січня, до лікарень через коронавірус потрапили 1 064 людей.