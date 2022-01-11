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Після різдвяних свят число виявлених випадків ковіду зросло до 5,4 тис.

Госпіталізовано 915 людей, одужала 7 761 особа, 219 пацієнтів з коронавірусом померли.

Після різдвяних свят число виявлених випадків ковіду зросло до 5,4 тис.
Фото: Стас Козлюк

У понеділок, 10 січня, в Україні підтвердили 5 429 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, недугу діагностували у 306 дітей і 168 медичних працівників.

За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, вчора через ковід було госпіталізовано 915 людей, одужала 7 761 особа, 219 пацієнтів з коронавірусом померли.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 1192;
  • Вінницька область – 203;
  • Волинська область – 98;
  • Дніпропетровська область – 150;
  • Донецька область – 288;
  • Житомирська область – 40;
  • Закарпатська область – 157;
  • Запорізька область – 179;
  • Івано-Франківська область – 159;
  • Київська область – 259;
  • Кіровоградська область – 49;
  • Луганська область – 151;
  • Львівська область – 195;
  • Миколаївська область – 114;
  • Одеська область – 266;
  • Полтавська область – 440;
  • Рівненська область – 145;
  • Сумська область – 162;
  • Тернопільська область – 104;
  • Харківська область – 309;
  • Херсонська область – 75;
  • Хмельницька область – 209;
  • Черкаська область – 192;
  • Чернівецька область – 158;
  • Чернігівська область – 135.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

За весь час пандемії в Україні захворіла 3 709 871 особа, подолали недугу 3 522 547 людей, 97 544 – померли.

Як повідомляли, у четвер, 6 січня, в Україні підтвердили понад 7 тисяч нових випадків ковіду. Протягом різдвяних свят кількість виявлених хворих коливалася від майже двох до понад трьох тисяч. Попри низьку добову захворюваність 9 січня, до лікарень через коронавірус потрапили 1 064 людей.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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