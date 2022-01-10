В "Укрзалізниці" є 40 їдалень, з яких 7 відкриті для усіх бажаючих
В "Укрзалізниці" є 40 їдалень, з яких 7 відкриті для усіх бажаючих
Ліван повністю залишився без електрики
Ліван повністю залишився без електрики
Атака на ГЗК: росіяни атакують Ferrexpo
Атака на ГЗК: росіяни атакують Ferrexpo
З Алмати не можуть вилетіти 116 українців
З Алмати не можуть вилетіти 116 українців
США на перемовинах з РФ хочуть обговорити розміщення ракет у Європі для вирішення кризи в Україні, – WP
США на перемовинах з РФ хочуть обговорити розміщення ракет у Європі для вирішення кризи в Україні, – WP
​Переговорник від РФ у Женеві заявив, що НАТО "треба збирати манатки і вирушати на рубежі 1997 року"
​Переговорник від РФ у Женеві заявив, що НАТО "треба збирати манатки і вирушати на рубежі 1997 року"
Герцогиня Кембриджська святкує 40-річчя: світу презентували нові фото
Герцогиня Кембриджська святкує 40-річчя: світу презентували нові фото
Саудівську принцесу Басму звільнили після трьох років увʼязнення
Саудівську принцесу Басму звільнили після трьох років увʼязнення
НАТО готове до конфлікту в Європі, – Столтенберг
НАТО готове до конфлікту в Європі, – Столтенберг
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

За добу в Україні зафіксували 1 969 нових випадків ковіду, госпіталізовано 1 064 людини

Одужали – 3 517 осіб.

За добу в Україні зафіксували 1 969 нових випадків ковіду, госпіталізовано 1 064 людини
Фото: Київрада

За минулу добу в Україні зафіксовано 1 969 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 94 дитини та 41 медпрацівник.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 1 064 особи. 86 пацієнтів померли. Одужали – 3 517 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 704 442 особи, одужало – 3 514 786. Від ускладнень захворювання поомерли 97 325 пацієнтів.

Всього було здійснено 16 966 846 ПЛР-тестувань.

Статистика у регіонах за добу:

  • м. Київ – 398;
  • Вінницька область – 74;
  • Волинська область – 48;
  • Дніпропетровська область – 49;
  • Донецька область – 8;
  • Житомирська область – 43;
  • Закарпатська область – 61;
  • Запорізька область – 19;
  • Івано-Франківська область – 77;
  • Київська область – 135;
  • Кіровоградська область – 50;
  • Луганська область – 13;
  • Львівська область – 130;
  • Миколаївська область – 36;
  • Одеська область – 113;
  • Полтавська область – 109;
  • Рівненська область – 31;
  • Сумська область – 102;
  • Тернопільська область – 60;
  • Харківська область – 192;
  • Херсонська область – 12;
  • Хмельницька область – 14;
  • Черкаська область – 83;
  • Чернівецька область – 87;
  • Чернігівська область – 25.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

"Від початку вакцинальної кампанії в Україні від ковіду щеплено 14 813 186 людей, з них отримали першу дозу – 14 813 184 людини, отримали дві дози – 13 980 473 людини, додаткову дозу – 6 224 людини, бустерну – 20 462 людини. Загалом проведено 28 820 343 щеплення", – зазначили в МОЗ.

Нагадаємо, на Кіпрі заявили про ідентифікацію нової мутації коронавірусу, що є поєднанням штамів омікрон і дельта. "Суміш" виявили в 25 зразках заражених ковідом.

Кількість випадків коронавірусу у світі станом на 8 січня перевищила 300 млн.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також