За добу в Україні зафіксували 1 969 нових випадків ковіду, госпіталізовано 1 064 людини

За минулу добу в Україні зафіксовано 1 969 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 94 дитини та 41 медпрацівник.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 1 064 особи. 86 пацієнтів померли. Одужали – 3 517 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 704 442 особи, одужало – 3 514 786. Від ускладнень захворювання поомерли 97 325 пацієнтів.

Всього було здійснено 16 966 846 ПЛР-тестувань.

Статистика у регіонах за добу:

м. Київ – 398;

Вінницька область – 74;

Волинська область – 48;

Дніпропетровська область – 49;

Донецька область – 8;

Житомирська область – 43;

Закарпатська область – 61;

Запорізька область – 19;

Івано-Франківська область – 77;

Київська область – 135;

Кіровоградська область – 50;

Луганська область – 13;

Львівська область – 130;

Миколаївська область – 36;

Одеська область – 113;

Полтавська область – 109;

Рівненська область – 31;

Сумська область – 102;

Тернопільська область – 60;

Харківська область – 192;

Херсонська область – 12;

Хмельницька область – 14;

Черкаська область – 83;

Чернівецька область – 87;

Чернігівська область – 25.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

"Від початку вакцинальної кампанії в Україні від ковіду щеплено 14 813 186 людей, з них отримали першу дозу – 14 813 184 людини, отримали дві дози – 13 980 473 людини, додаткову дозу – 6 224 людини, бустерну – 20 462 людини. Загалом проведено 28 820 343 щеплення", – зазначили в МОЗ.

Нагадаємо, на Кіпрі заявили про ідентифікацію нової мутації коронавірусу, що є поєднанням штамів омікрон і дельта. "Суміш" виявили в 25 зразках заражених ковідом.

Кількість випадків коронавірусу у світі станом на 8 січня перевищила 300 млн.