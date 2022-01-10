За добу в Україні зафіксували 1 969 нових випадків ковіду, госпіталізовано 1 064 людини

За минулу добу в Україні зафіксовано 1 969 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 94 дитини та 41 медпрацівник.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Госпіталізовано за добу 1 064 особи. 86 пацієнтів померли. Одужали – 3 517 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 704 442 особи, одужало – 3 514 786. Від ускладнень захворювання поомерли 97 325 пацієнтів.
Всього було здійснено 16 966 846 ПЛР-тестувань.
Статистика у регіонах за добу:
- м. Київ – 398;
- Вінницька область – 74;
- Волинська область – 48;
- Дніпропетровська область – 49;
- Донецька область – 8;
- Житомирська область – 43;
- Закарпатська область – 61;
- Запорізька область – 19;
- Івано-Франківська область – 77;
- Київська область – 135;
- Кіровоградська область – 50;
- Луганська область – 13;
- Львівська область – 130;
- Миколаївська область – 36;
- Одеська область – 113;
- Полтавська область – 109;
- Рівненська область – 31;
- Сумська область – 102;
- Тернопільська область – 60;
- Харківська область – 192;
- Херсонська область – 12;
- Хмельницька область – 14;
- Черкаська область – 83;
- Чернівецька область – 87;
- Чернігівська область – 25.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
"Від початку вакцинальної кампанії в Україні від ковіду щеплено 14 813 186 людей, з них отримали першу дозу – 14 813 184 людини, отримали дві дози – 13 980 473 людини, додаткову дозу – 6 224 людини, бустерну – 20 462 людини. Загалом проведено 28 820 343 щеплення", – зазначили в МОЗ.
Нагадаємо, на Кіпрі заявили про ідентифікацію нової мутації коронавірусу, що є поєднанням штамів омікрон і дельта. "Суміш" виявили в 25 зразках заражених ковідом.
Кількість випадків коронавірусу у світі станом на 8 січня перевищила 300 млн.