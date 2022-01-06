МОЗ вирішило почати бустерну вакцинацію всього дорослого населення

Міністерство охорони здоров'я вирішило почати бустерну вакцинацію всього дорослого населення.
Про це повідомив міністр Віктор Ляшко.
"Підписав наказ Міністерства охорони здоров'я України про введення бустерної дози вакцини проти COVID-19 для всіх вакцинованих віком від 18 років, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися", - заявив він у фейсбуці.
Міністерство рекомендує зробити бустер через 6-9 місяців після отримання другого щеплення від COVID-19.
Третій укол робитимуть мРНК-вакцинами (Moderna або Pfizer), а за їх відсутності - будь-якою іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.
Тим, хто отримав перші два щеплення вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech, рекомендовано також вводити бустерну дозу вакциною Pfizer.
Новий COVID-сертифікат після бустерної дози діятиме 270 діб з дати її введення. Його можна буде згенерувати в "Дії" орієнтовно наприкінці січня 2022 року. До того часу буде чинним сертифікат за попередню повну вакцинацію.
Ляшко пояснив, що третє щеплення необхідне у зв'язку зі стрімким поширенням більш заразного омікрон-варіанту коронавірусу. Воно дозволить посилити ефективність вакцини та дати кращий захист від нового штаму.
"Медична система готується до чергового зростання кількості випадків COVID-19 в Україні. Водночас ми закликаємо всіх українців зробити свідомий вибір на користь вакцинації від коронавірусної хвороби та допомогти нам здолати епідемію", - заявив міністр.
В коментарі для LB.ua голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій зазначив, що бустерне щеплення не буде обов'язковим, лише для бажаючих. Зробити його можна в будь-якому центрі вакцинації, які і перші дві дози вакцини. Наказ уже набрав чинності, проте Федір Іванович радить почекати кілька днів, поки про нього будуть проінформовані всі працівники пунктів вакцинації на місцях, і тоді звертатися за бустерною дозою.
Нагадаємо, що в грудні МОЗ запровадило додаткове щеплення від COVID-19 для груп ризику зі зниженим імунітетом, а на початку січня - бустерне щеплення для осіб старше 60 років.
Третя і бустерна дози – це різні поняття. Третя – це додаткова вакцинація для груп ризику, щоб збільшити їхній захист. Бустер (ревакцинація) робиться через 6 місяці після первинного курсу. Докладно про це читайте в інтервʼю LB.ua з імунологом Федором Лапієм.