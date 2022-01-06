У Львові від коронавірусу у віці 38 років помер художник Остап Лозинський

У Львові помер відомий художник, іконописець Остап Лозинський.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

"Сьогодні відійшов у вічність відомий львівський художник та іконописець Остап Лозинський. Кажуть, коли людина покидає цей світ у такі великі свята, то вона одразу потрапляє до раю. Нехай Остапу там буде світло і добре. А його роботи, як і пам’ять про нього, житимуть вічно", - написав Садовий у фейсбуці.

Художник Роман Зілінко в коментарі місцевому виданню Tvoemisto.tv розказав, що Лозинський помер внаслідок ускладнень від коронавірусу. Він лікувався у Центрі легеневого здоров'я, а перед тим - у лікарні швидкої допомоги.

Остап Лозинський народився у Львові в 1983 році. Закінчив Львівський державний коледж декоративно-ужиткового мистецтва ім. І. Труша та Львівську національну академію мистецтв. Вчився на аспірантурі Інституту народознавства НАН України.

Художник був куратором та співкуратором виставкових та видавничих проектів, ініціатором навчальних програм, майстер-класів та мультимедійних продуктів, співавтором постійних експозицій в Національного музею у Львові ім. А. Шептицького. Учасник групових та персональних виставок в Україні і закордоном.