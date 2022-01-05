У Довженко-Центрі покажуть мультимедійну інсталяцію «Щедрик: магія Різдва»

У рамках масштабної кампанії «Щедрик: магія Різдва / Shchedryk: celebrating Christmas magic» Міністерство закордонних справ України підготувало мультимедійну виставку про шлях української мелодії від фольклорної пісні до відомого на весь світ різдвяного гімну.

12–16 січня 2022 року в Музеї кіно Довженко-Центру відбудеться мультимедійна інсталяція від PHOTINUS studio. Мовою сучасного мистецтва, через використання звуку, проєкцій, анімацій, кінетичних об'єктів, глядачі побачать історію Щедрика, точки перетину музичної композиції з історією України та світовою культурою. Автор графіки — Олексій Сай, автор саундтреку — Георгій Потопальський.

Нагадаємо, напередодні католицького різдва Kyiv Symphony Orchestra виконав "Щедрик" в обробці Маршала Файна (за музикою Миколи Леонтовича) та Другу симфонію Максима Березовського у Верховній Раді.