Kyiv Symphony Orchestra в останній пленарний день цого року зіграв камерний концерт у Верховній Раді. Музиканти виконали два твори – "Щедрик" в обробці Маршала Файна (за музикою Миколи Леонтовича) та Другу симфонію Максима Березовського.

Фото: Анна Стешенко

Обидва твори показують дієвість української культурної дипломатії XX-XXI століть, повідомили в пресслужбі парламенту.

"Kyiv Symphony Orchestra на чолі з Іваном Стецьким виконають Другу симфонію Максима Березовського, адже популяризація симфонічного доробку цього композитора як свідчення народження української симфонії — нагальне завдання вітчизняної культурної дипломатії", – йшлося в анонсі.

Фото: Анна Стешенко

Березовський – композитор моцартівської епохи.

"Виконання у програмі “Щедрика” в обробці Маршала Файна (за музикою Миколи Леонтовича) — не лише данина традиції Різдва, що от-от відзначитиме країна. Це — пам’ять про здобутки культурної дипломатії часів Симона Петлюри", – зазначили в пресслужбі парламенту.

Kyiv Symphony Orchestra — український державний колектив з сорокарічною історією. Головний диригент – Луїджі Ґаджеро.