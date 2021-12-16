Національна філармонія розпочинає цикл концертів «Київська музика. XX-XXI століття»

18 грудня Національна філармонія України відкриває цикл «Київська музика. XX-XXI століття» концертом творів Бориса Лятошинського у виконанні піаніста Антонія Баришевського.

Лятошинський – один із основоположників модернізму в українській музиці, який дав поштовх до появи нової композиторської школи. Його учні сформують у 1960-х групу «Київський аванґард». Концертна програма об’єднає твори 1920-х років (Траурну прелюдію, експресіоністичний цикл "Відображення") та п’єси, написані в 1940-ві в евакуації (Прелюдії ор. 38, ор. 44 і масштабний "Український квінтет", в якому, зокрема, розробляється матеріал ранньої Траурної прелюдії). Участь у цьому концерті беруть "Моцарт-квартет" та піаніст Антоній Баришевський. У передмові до концерту хранителька квартири-музею Лятошинського, піаністка Тетяна Гомон виступить із коротким словом про композитора, цитуючи його листи 1920-х та 1940-х років. Передмова розпочнеться 18.30, концерт та його трансляція - о 19.00.

Цикл концерів «Київська музика. XX-XXI століття» присвячений дослідженню музичної топографії Києва минулого століття та сьогодення. У рамках циклу також прозвучить авангардна музика Володимира Загорцева, Віталія Годзяцького, постмодернізм Валентина Сильвестрова, ретроспектива творчих пошуків Святослава Луньова та київська прем’єра твору Олексія Шмурака. Наступні концерти циклу відбудуться 22 лютого та 27 квітня 2022 року.

Нагадаємо, у жовтні в Національній філармонії відбувся концерт до115-річчя Дмитра Шостаковича.