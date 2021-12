Брюс Спрінгстін продав права на свої пісні за $500 млн

Американський співак та музикант Брюс Спрігнстін продав права на весь каталог своїх пісень компанії Sony Music Entertainment.

Вартість угоди перевищує 500 млн доларів, що робить її найдорожчим музичним контрактом в історії, пише New York Times з посиланням на власні джерела.

Sony отримає право власності на всі пісні 72-річного Спрінгстіна, в тому числі на його найвідоміші хіти, такі як Born to Run, Born in the U.S.A. та Blinded by the Light.

Спрінгстін протягом усієї п'ятдесятирічної кар'єри співпрацював з Columbia Records, яка є підрозділом Sony Music.

Нагадаємо, що інвестиції в музику стали популярними в останні кілька років у зв'язку зі збільшенням популярності потокових (стримінгових) сервісів та перспективою багаторічного росту доходів від прослуховування пісень.

Боб Ділан, Пол Саймон, Стіві Нікс, Шакіра, Ніл Янг та багато інших зірок продали всі або частину своїх пісень за контрактами, вартість яких сягає сотень мільйонів доларів.