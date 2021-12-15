Переможцем конкурсу Artists Prize від The Naked Room та Montblanc Kyiv цього року став Євген Голубєнцев. Про це пише Yourart. Зазначається, що Євгена Голубєнцева на премію номінувала його художниця Катя Лібкінд.

"Євген є учасником незалежної мистецької майстерні “ательєнормально”, яка об’єднує художників з та без синдрому Дауна. Голубєнцев упевнено й рівноцінно поєднує текст і зображення в межах одного твору. У його мистецтві немає поділу на значуще та беззмістовне. Такий не-ієрархічний підхід до зображення зближує практику Голубєнцева зі східними напрямами в історії світового мистецтва. Наратив картин та рисунків Голубєнцева, подібно до японських або перських гравюр, розгортається по всій площині твору. Їх можна роздивлятися і зчитувати у будь-якому напрямку", - кураторка Лізавета Герман.

Окрім грошової премії, бренд також профінансує персональну виставку призера та художниці, яка запропонувала його кандидатуру. Виставки відбудуться в галереї The Naked Room.

До складу журі премії увійшли: Павло Маков, Олександр Чекменьов, Алевтина Кахідзе, Саша Курмаз, Катя Лібкінд, Петро Ряска, Олена Субач, Ярема Малащук і Роман Хімей, Ніколай Карабінович, Аліна Клейтман й Анатолій Бєлов. Кожен із них номінував одного претендента.

Artists Prize – спільна премія бренду Montblanc і галереї The Naked Room. Як зазначають організатори, переможця Artists Prize обирають не куратори чи критики, а самі художники.

Премію створили, щоб відзначити творчість українських авторів та авторок, чий творчий доробок високо цінується у професійному ком'юніті, проте їхні роботи часто залишаються поза належною увагою аудиторії.