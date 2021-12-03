Витратити "1000 гривень за вакцинацію" можна буде протягом чотирьох місяців
Витратити "1000 гривень за вакцинацію" можна буде протягом чотирьох місяців
Суд оголосив вирок у справі про вбивство Дениса Вороненкова
Суд оголосив вирок у справі про вбивство Дениса Вороненкова
Сергій Бабак: «Тепер усе, до чого я дотичний, перетворюється на чотири тисячі доларів»
Сергій Бабак: «Тепер усе, до чого я дотичний, перетворюється на чотири тисячі доларів»
Послання Зеленського: все «вперше» та «родзинки» від президента
Послання Зеленського: все «вперше» та «родзинки» від президента
Держдеп попередив про підготовку Росією широкомасштабного вторгнення в Україну
Держдеп попередив про підготовку Росією широкомасштабного вторгнення в Україну
Зеленський вніс до Ради законопроєкти про множинне громадянство і відповідальність за його приховування
Зеленський вніс до Ради законопроєкти про множинне громадянство і відповідальність за його приховування
Чорна п’ятниця чи валютні гойдалки: чому падає курс гривні
Чорна п’ятниця чи валютні гойдалки: чому падає курс гривні
На Майдані зібралось віче проти Зеленського (оновлено)
На Майдані зібралось віче проти Зеленського (оновлено)
Росія розглядає заяву Зеленського про Крим як пряму загрозу
Росія розглядає заяву Зеленського про Крим як пряму загрозу
ГоловнаКультура

BBC оголосила фіналістів премії "Книга року-2021"

Переможців оголосять 17 грудня.

BBC оголосила фіналістів премії "Книга року-2021"
Фото: BBC

ВВС News Україна у п'ятницю, 3 грудня, оприлюднила короткі списки літературної премії "Книга року ВВС-2021", яка проводиться у партнерстві з Культурною програмою ЄБРР.

Про це повідомляється на сайті видання.

Журі обирало фіналістів серед 39 видань, які увійшли до довгих списків "Книги року ВВС-2021".

Короткий список у номінації Книга року BBC - 2021

  • Юрій Андрухович. Раdіо ніч. - Чернівці: Меридіан Черновіц, 2021
  • Євгенія Кузнєцова. Спитайте Мієчку. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2021
  • Ілля Макаренко. Магнум. - Чернівці: Книги - XXI, 2021
  • Сергій Осока. Три лини для Марії. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020
  • Артем Чех. Хто ти такий? - Чернівці: Меридіан Черновіц, 2021

Короткий список у номінації Дитяча Книга року ВВС - 2021

  • Володимир Аренєв. Заклятий меч, або голос крові. - Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2020
  • Юрій Гайдай, Тетяна Гайдай. Книга Швидконіжка і дуже велосипедна пригода. - Київ: Yakaboo Publishing, 2021
  • Таня Поставна. Листи з пошти на маяку. - Київ: #книголав, 2021
  • Катерина Штанко. Вогняна казка. - Київ: Наш формат, 2021
  • Петро Яценко. Союз Радянських Речей. - Київ: Портал, 2020

Короткий список у номінації Книга року BBC-Есеїстика-2021

  • Станіслав Асеєв. Світлий шлях: історія одного концтабору. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2021
  • Володимир Діброва. Свіжим оком: Шевченко для сучасного читача. - Київ: Білка, 2021
  • Ольга Карі. Компот із патисонів. - Київ: Комора, 2020
  • Андрій Содомора. Про що писати… - Львів: Апріорі, 2021
  • Олексій Сокирко. Кулінарна мандрівка в Гетьманщину. - Київ: Темпора, 2021

Переможців оголосять 17 грудня. Переможець у кожній номінації отримає грошову премію у розмірі 1000 британських фунтів у гривневому еквіваленті.

Нагадаємо, що у 2020 році найкращою книгою за версією BBC визнали роман "Юпак" Сергія Сергійовича Saigon.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також