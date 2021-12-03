BBC оголосила фіналістів премії "Книга року-2021"

ВВС News Україна у п'ятницю, 3 грудня, оприлюднила короткі списки літературної премії "Книга року ВВС-2021", яка проводиться у партнерстві з Культурною програмою ЄБРР.

Про це повідомляється на сайті видання.

Журі обирало фіналістів серед 39 видань, які увійшли до довгих списків "Книги року ВВС-2021".

Короткий список у номінації Книга року BBC - 2021

Юрій Андрухович. Раdіо ніч. - Чернівці: Меридіан Черновіц, 2021

Євгенія Кузнєцова. Спитайте Мієчку. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2021

Ілля Макаренко. Магнум. - Чернівці: Книги - XXI, 2021

Сергій Осока. Три лини для Марії. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020

Артем Чех. Хто ти такий? - Чернівці: Меридіан Черновіц, 2021

Короткий список у номінації Дитяча Книга року ВВС - 2021

Володимир Аренєв. Заклятий меч, або голос крові. - Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2020

Юрій Гайдай, Тетяна Гайдай. Книга Швидконіжка і дуже велосипедна пригода. - Київ: Yakaboo Publishing, 2021

Таня Поставна. Листи з пошти на маяку. - Київ: #книголав, 2021

Катерина Штанко. Вогняна казка. - Київ: Наш формат, 2021

Петро Яценко. Союз Радянських Речей. - Київ: Портал, 2020

Короткий список у номінації Книга року BBC-Есеїстика-2021

Станіслав Асеєв. Світлий шлях: історія одного концтабору. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2021

Володимир Діброва. Свіжим оком: Шевченко для сучасного читача. - Київ: Білка, 2021

Ольга Карі. Компот із патисонів. - Київ: Комора, 2020

Андрій Содомора. Про що писати… - Львів: Апріорі, 2021

Олексій Сокирко. Кулінарна мандрівка в Гетьманщину. - Київ: Темпора, 2021

Переможців оголосять 17 грудня. Переможець у кожній номінації отримає грошову премію у розмірі 1000 британських фунтів у гривневому еквіваленті.

Нагадаємо, що у 2020 році найкращою книгою за версією BBC визнали роман "Юпак" Сергія Сергійовича Saigon.