BBC оголосила фіналістів премії "Книга року-2021"

ВВС News Україна у п'ятницю, 3 грудня, оприлюднила короткі списки літературної премії "Книга року ВВС-2021", яка проводиться у партнерстві з Культурною програмою ЄБРР.
Про це повідомляється на сайті видання.
Журі обирало фіналістів серед 39 видань, які увійшли до довгих списків "Книги року ВВС-2021".
Короткий список у номінації Книга року BBC - 2021
- Юрій Андрухович. Раdіо ніч. - Чернівці: Меридіан Черновіц, 2021
- Євгенія Кузнєцова. Спитайте Мієчку. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2021
- Ілля Макаренко. Магнум. - Чернівці: Книги - XXI, 2021
- Сергій Осока. Три лини для Марії. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020
- Артем Чех. Хто ти такий? - Чернівці: Меридіан Черновіц, 2021
Короткий список у номінації Дитяча Книга року ВВС - 2021
- Володимир Аренєв. Заклятий меч, або голос крові. - Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2020
- Юрій Гайдай, Тетяна Гайдай. Книга Швидконіжка і дуже велосипедна пригода. - Київ: Yakaboo Publishing, 2021
- Таня Поставна. Листи з пошти на маяку. - Київ: #книголав, 2021
- Катерина Штанко. Вогняна казка. - Київ: Наш формат, 2021
- Петро Яценко. Союз Радянських Речей. - Київ: Портал, 2020
Короткий список у номінації Книга року BBC-Есеїстика-2021
- Станіслав Асеєв. Світлий шлях: історія одного концтабору. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2021
- Володимир Діброва. Свіжим оком: Шевченко для сучасного читача. - Київ: Білка, 2021
- Ольга Карі. Компот із патисонів. - Київ: Комора, 2020
- Андрій Содомора. Про що писати… - Львів: Апріорі, 2021
- Олексій Сокирко. Кулінарна мандрівка в Гетьманщину. - Київ: Темпора, 2021
Переможців оголосять 17 грудня. Переможець у кожній номінації отримає грошову премію у розмірі 1000 британських фунтів у гривневому еквіваленті.
Нагадаємо, що у 2020 році найкращою книгою за версією BBC визнали роман "Юпак" Сергія Сергійовича Saigon.