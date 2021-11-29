29 листопада на платформі YouTube вийшов мінісеріал Надії Парфан "Заново", головним героєм якого став 57-річний Володимир, що довгий час був бездомним і жив на вулицях Києва.

Режисеркою і сценаристкою "Заново" стала Надія Парфан ("Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго", "Жінки, що грають в ігри").

Зйомки серіалу відбувались у серпні та вересні 2021 року на вокзалі Київ-Пасажирський, у столичному мікрорайоні Дарниця, а також в містах Токмак та Ботієве Запорізької області.

"Якщо одного дня за нещасливим збігом обставин ти втратиш житло, документи чи здатність працювати, то просто-напросто перестаєш існувати для суспільства. По суті, всі ми стоїмо за крок до бездомності, хоч ніколи про це не задумуємось. У "Заново" ми спробували показати, як це - втратити дім. Це може статися з кожним і кожною з нас. Важливо, щоб дім можна було не лише втратити, а й віднайти", - прокоментувала свій новий проєкт Надія Парфан.

Надія Парфан - українська кінорежисерка, продюсерка, кураторка культурних проєктів. Навчалася в Кіношколі Анджея Вайди у Варшаві. Дебютний повнометражний фільм "Співає Івано-Франківськтеплокомунунерго" отримав премію "Золота дзиґа" Української кіноакадемії за найкращий документальний фільм, а також премію "Кіноколо" Спілки кінокритиків України.