Артист розповів, що проводив в українській столиці зйомки три ночі поспіль.

Англійський музикант і актор Ед Ширан приїхав до Києва. В українській столиці він брав участь у знімальному процесі, повідомив співак в своєму Instagram.

"Дякую, за прийом, Києве. Три нічні зйомки в цьому чудовому місті, Україна – неймовірна", – поділився він.

Артист оприлюднив фотографію із двору механіко-математичного факультету Київського національного університету, пише OBOZREVATEL.

Подробиці зйомок не повідомляються.

Ед Ширан – поп-співак, автор пісень, актор і гітарист. Один із найбільш продаваних музичних виконавців. Має два "Греммі" у номінаціях "Пісня року" і "Найкраще сольне поп-виконання" за трек Thinking Out Loud.

Його сингл Shape of you посів першу сходинку за продажами в США і Великобританії, а кліп тривалий час лишався у топі на YouTube. Його переглянули більше 5,5 млн разів.

Як актор був задіяний в зйомках серіалів "Гад кат" та "Додому і в дорогу", грав солдата Ланністера в "Грі престолів" та знімався у 9 епізоді "Зоряних війн".