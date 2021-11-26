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Англійський музикант Ед Ширан приїхав для зйомок до Києва

Артист розповів, що проводив в українській столиці зйомки три ночі поспіль. 

Англійський музикант і актор Ед Ширан приїхав до Києва. В українській столиці він брав участь у знімальному процесі, повідомив співак в своєму Instagram.

"Дякую, за прийом, Києве. Три нічні зйомки в цьому чудовому місті, Україна – неймовірна", – поділився він.

Артист оприлюднив фотографію із двору механіко-математичного факультету Київського національного університету, пише OBOZREVATEL

Подробиці зйомок не повідомляються.

Ед Ширан – поп-співак, автор пісень, актор і гітарист. Один із найбільш продаваних музичних виконавців. Має два "Греммі" у номінаціях "Пісня року" і "Найкраще сольне поп-виконання" за трек Thinking Out Loud.

Його сингл Shape of you посів першу сходинку за продажами в США і Великобританії, а кліп тривалий час лишався у топі на YouTube. Його переглянули більше 5,5 млн разів. 

Як актор був задіяний в зйомках серіалів "Гад кат" та "Додому і в дорогу", грав солдата Ланністера в "Грі престолів" та знімався у 9 епізоді "Зоряних війн". 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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