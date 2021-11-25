Повнометражний ігровий фільм української режисерки Катерини Горностай "Стоп-Земля" вийде в український кінотеатральний прокат 20 січня 2022 року.

Фото: Держкіно

Про це повідомила пресслужба Державного агентства України з питань кіно.

Світова прем’єра стрічки відбулася на Берлінському кінофестивалі у травні 2021 року, де "Стоп-Земля" отримала "Кришталевого ведмедя" - нагороду за найкращий повнометражний фільм від Юнацького журі конкурсної програми BerlinaleGeneration 14plus.

Фото: Держкіно

Фото: Держкіно

"Стоп-Земля" – чуттєва автобіографічна історія про дослідження себе. 16-річна Маша вчиться у звичайній київській школі в 11-А класі. Не почуватися дивно та відсторонено в колективі їй допомагають близькі друзі Яна та Сєня, по-своєму переживаючи напружену шкільну буденність. Окрім майбутніх екзаменів, вийти із зони комфорту Машу змушує закоханість в однокласника Сашу. Вона розуміє, якщо не наважишся спитати - ніколи не знатимеш, чи це взаємно.

Докладніше про українську прем’єру на Берлінале-2021 читайте в матеріалі LB.ua "У космосі підліткового віку: «Стоп-Земля» Катерини Горностай".

Також стрічка стала тріумфатором 4-ї Національної премії кінокритиків "Кіноколо". Картина здобула головну нагороду як найкращий повнометражний ігровий фільм, Катерину Горностай відзначили як найкращу режисерку, авторку сценарію, а також нагородили премією "Відкриття року" - за найкращий повнометражний дебют. Найкращою акторкою кінокритики назвали виконавицю головної ролі Марію Федорченко.

Українська прем’єра відбулася в рамках Національного конкурсу Одеського міжнародного кінофестивалю, де стрічку відзначили нагородою Ґран-прі та "Золотим Дюком" за "Найкращий повнометражний фільм". Акторський колектив фільму журі нагородило за "Найкращу акторську роботу", що на ОМКФ відбулось уперше.

Фото: Держкіно

Головні ролі у стрічці виконали непрофесійні актори-підлітки, з якими в процесі підготовки до зйомок режисерка та команда працювали в акторській лабораторії: Марія Федорченко, Арсеній Марков, Яна Ісаєнко, Олександр Іванов. Зйомки проходили в Києві та Київській області.

Сценарій фільму написала режисерка Катерина Горностай. "Стоп-Земля" її повнометражний дебют, до цього режисерка зняла кілька короткометражних робіт, серед яких: "Віддалік" (нагороди кінофестивалів Wiz-Art Film, ОМКФ, "Молодість", 2015); "Бузок" (спеціальна відзнака журі та премія FIPRESCI ОМКФ, 2017); також стала співавторкою документального фільму "Євромайдан. Чорновий монтаж" (фільм-відкриття Docudays UA, 2014).

Продюсерами фільму виступили Віталій Шереметьєв, Вікторія Хоменко, Наталія Лібет, Ольга Бесхмельниціна. Виробництво здійснив кінопродакшн "ЕССЕ Продакшн Хаус" за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Українського культурного фонду.