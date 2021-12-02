ІЗОЛЯЦІЯ відкриває фінальну виставку резиденцій "Заземлення" з Соледару

2 грудня о 19.00 у креативному просторі IZONE відбудеться відкриття фінальної виставки учасників резиденції "Заземлення".

Протягом дев’яти місяців 2021 року фонд ІЗОЛЯЦІЯ разом із Соледарською ОТГ та за підтримки Українського культурного фонду проводив серію короткострокових резиденцій "Заземлення" у Соледарі. У них взяли участь 19 художників(ць) та дослідників(ць), що працюють з темою Антропоцену, впливу людини на навколишній світ. У своїх роботах вони звертались до індустріальної історії краю, змінених діяльністю людини ландшафтів та природного різноманіття сходу України. Резиденти створили художні проєкти у форматі відео, фотографії, скульптури, живопису, інсталяції та аудіо-прогулянки. Це дозволило побачити маленьке містечко, що відоме як центр видобутку солі у країні, абсолютно по-новому.

На виставці можна буде побачити «Ботанічний альбом Соледару» (художниця Богдана Войтенко) , Набір листівок «Соледар: Книга Буття» (мисткині Наталя Михальченко та Юлія Кириченко ) картина ‎«Солерос» ( художник Віталій Агапєєв) , серії фото з вишивкою «Лінії Землі» та «Сіль і тепло» (журналістка Наталя Любченкова), скульптура «Сліди» (художниця Валентина Беро) та фільми «Salicornia» і «Провалля» (режисерка Зоя Лактіонова), «Заземлення» (дует @shallow_wat, @some_static_pictures), «ДонСода», «Сила тяжіння шахт» та «Карфаген зруйновано» (журналіст та музикант Назарій Заноз), «Белокаменка» та «Сон» (дует Open Place), «Landscape» (дует Ruins collective), «Випадок в сам'ї звіроящерів» (Євген Коршунов). Також поспілкуватися з художниками та побачити спеціальну фотодокументацію резиденцій Заземлення, що дозволить дізнатись, як проходив кожен етап проєкту.

Адреса: вулиця Набережно-Лугова, 8 (креативний простір IZONE)

Виставка триватиме до 15 січня

Нагадаємо, на початку 2020 фонд ІЗОЛЯЦІЯ, що на той момент 6 років перебував в Києві після озброєного захоплення його території в Донецьку, прийняв рішення повернутися на схід України. Для цього обрали маленьке промислове місто за кілька десятків кілометрів від лінії розмежування – Соледар. За словами ініціаторів проєкту, у цьому місті особливо помітна людська активність, в тому числі, спрямована на зміну атмосфери та літосфери планети. Метою проєкту "Заземлення" було привернути увагу людства до екологічних проблем, спровокованих людською діяльністю, що ставить на меті економічне збагачення і таким чином виснажує планету. А одними з основних принципів роботи в Соледарі для ІЗОЛЯЦІЇ була і досі є співпраця з локальними спільнотами, просування та обмін професійними знаннями та ресурсами інституції і надання підтримки в розвитку потенціалу меншим організаціям в регіоні.