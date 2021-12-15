Лауреаткою літературної премії Джозефа Конрада-Коженьовського стала Вікторія Амеліна

Цьогорічними фіналістами також були Павло Коробчук та Катерина Бабкіна.

Літературну премію імені Джозефа Конрада-Коженьовського цього року отримала письменниця Вікторія Амеліна.

Про це повідомила "Читомо".

Лауреатка отримає 3 тис. євро (від Польського Інституту у Києві) і піврічну стипендію Gaude Polonia (від Партнера Премії – Національного центру культури).

Переможця визначило польсько-українське журі у такому складі:

Анджей Бєньковський – віцедиректор Національного центру культури (Варшава);

Олена Гусейнова – письменниця, журналістка, радіоведуча;

Олександра Коваль – директорка Українського інституту книги;

Катажина Котинська – україністка, літературознавиця, перекладачка;

Роберт Чижевський – директор Польського Інституту у Києві (голова журі);

Володимир Цибулько – письменник, перекладач.

Премію імені Джозефа Конрада-Коженьовського заснував Польський Інститут у Києві 2007 року, її вручають раз на два роки, − цьогоріч увосьме.

Цьогорічними фіналістами були Павло Коробчук, Катерина Бабкіна та Вікторія Амеліна.

Нагороду присуджують українському письменникові/письменниці віком до 40 років (на момент вручення Премії) за послідовність у реалізації творчого шляху, інноваційність форми, універсалізм послання. Журі, зокрема, звертало увагу на прозову україномовну творчість претендентів, що порушує актуальні теми, змушує до рефлексії, розширює знання про інші культури.

Лауреати Премії: Артем Чех (2019), Катерина Калитко (2017), Софія Андрухович (2015), Таня Малярчук (2013), Наталка Сняданко (2011), Сергій Жадан (2009), Тарас Прохасько (2007).