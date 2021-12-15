Лауреаткою літературної премії Джозефа Конрада-Коженьовського стала Вікторія Амеліна

Літературну премію імені Джозефа Конрада-Коженьовського цього року отримала письменниця Вікторія Амеліна.
Про це повідомила "Читомо".
Лауреатка отримає 3 тис. євро (від Польського Інституту у Києві) і піврічну стипендію Gaude Polonia (від Партнера Премії – Національного центру культури).
Переможця визначило польсько-українське журі у такому складі:
- Анджей Бєньковський – віцедиректор Національного центру культури (Варшава);
- Олена Гусейнова – письменниця, журналістка, радіоведуча;
- Олександра Коваль – директорка Українського інституту книги;
- Катажина Котинська – україністка, літературознавиця, перекладачка;
- Роберт Чижевський – директор Польського Інституту у Києві (голова журі);
- Володимир Цибулько – письменник, перекладач.
Премію імені Джозефа Конрада-Коженьовського заснував Польський Інститут у Києві 2007 року, її вручають раз на два роки, − цьогоріч увосьме.
Цьогорічними фіналістами були Павло Коробчук, Катерина Бабкіна та Вікторія Амеліна.
Нагороду присуджують українському письменникові/письменниці віком до 40 років (на момент вручення Премії) за послідовність у реалізації творчого шляху, інноваційність форми, універсалізм послання. Журі, зокрема, звертало увагу на прозову україномовну творчість претендентів, що порушує актуальні теми, змушує до рефлексії, розширює знання про інші культури.
Лауреати Премії: Артем Чех (2019), Катерина Калитко (2017), Софія Андрухович (2015), Таня Малярчук (2013), Наталка Сняданко (2011), Сергій Жадан (2009), Тарас Прохасько (2007).