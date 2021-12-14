Оголошено номінантів на "Золотий глобус-2022"

Очікується, що цього року відомі актори та режисери бойкотуватимуть церемонію вручення нагород.

Голлівудська асоціація іноземної преси оголосила номінантів на кінопремію "Золотий глобус" у 2022 році. Церемонія нагородження запланована на 9 січня.

Про це повідомляється на сайті премії.

Найбільше номінацій (по сім) отримали фільми "У руках пса" та "Белфаст". Ще по чотири номінації отримали стрічки "Не дивись угору", "Король Річард: Виховуючи чемпіонок", "Лакрична піца" та "Вестсайдська історія".

За звання "Найкращий драматичний фільм" змагатимуться "Белфаст", "У ритмі серця" (CODA), "Дюна", "Король Річард: Виховуючи чемпіонок" та "У руках пса".

У номінації "Найкраща комедія або мюзикл" представлені "Сірано", "Не дивись угору", "Лакрична піца", "Тік-тік… бум!" та "Вестсайдська історія".

У номінації "Найкраща драматична акторка" представлені Джессіка Честейн ("Очі Таммі Фей"), Олівія Колман ("Загублена дочка"), Ніколь Кідман ("Бути Рікардо"), Леді Гага ("Дім Гуччі") та Крістен Стюарт ("Спенсер").

У номінації "Найкращий драматичний актор" змагатимуться Магершала Алі ("Лебедина пісня"), Бенедикт Камбербетч ("У руках пса"), Хав'єр Бардем ("Бути Рікардо"), Вілл Сміт ("Король Річард") та Дензел Вашингтон ("Трагедія Макбета").

На "Найкращий драматичний серіал" номіновані: "Люпен", "Ранкове шоу", "Поза", "Гра в кальмара", "Спадщина".

Детальніший переліг номінацій - на сайті премії.

Цього року організацію-засновника "Золотого глобусу" звинувачують у відсутності різноманіття через те, що серед її членів немає темношкірих людей, та порушенні антимонопольних правил.

Американський телеканал NBC відмовився транслювати "Золотий глобус-2022". Якщо асоціація не знайде нового мовника, тоді це буде перша церемонія з 2008 року, яка не транслювалась по телебаченню. Крім того, очікується, що відомі актори та режисери будуть бойкотувати церемонію вручення нагород, що має відбутися 9 січня 2022 року.

Нагадаємо, в травні американський кіноактор Том Круз повернув свої нагороди "Золотого глобуса" Голлівудської асоціації іноземних журналістів (HFPA) в знак протесту проти відсутності расового розмаїття в журі організації, яка роздає кінопремії.