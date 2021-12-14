Кабмін звільнив заступника міністра внутрішніх справ Гогілашвілі після скандалу з правоохоронцем (оновлено)
Кабмін звільнив заступника міністра внутрішніх справ Гогілашвілі після скандалу з правоохоронцем (оновлено)
Оприлюднені доноси чекістів на письменника Хвильового та його передсмертна записка
Оприлюднені доноси чекістів на письменника Хвильового та його передсмертна записка
Жеребкування Ліги чемпіонів проведуть повторно через допущені помилки
Жеребкування Ліги чемпіонів проведуть повторно через допущені помилки
Розвал Боснії вже розпочався
Розвал Боснії вже розпочався
Пенсіонери зможуть витратити 1 тисячу гривень за вакцинацію на соціальні потреби, - Зеленський
Пенсіонери зможуть витратити 1 тисячу гривень за вакцинацію на соціальні потреби, - Зеленський
Депутата облради в Дніпрі намагались вбити з автомата з дистанційним управлінням
Депутата облради в Дніпрі намагались вбити з автомата з дистанційним управлінням
Гогілашвілі має діючі російський паспорт та податковий номер
Гогілашвілі має діючі російський паспорт та податковий номер
З'явилося відео нового скандалу з Гогілашвілі – цього разу з патрульними у Києві
З'явилося відео нового скандалу з Гогілашвілі – цього разу з патрульними у Києві
У Луцьку підліток на Renault Megane збив п'ятьох пішоходів на переході (оновлено)
У Луцьку підліток на Renault Megane збив п'ятьох пішоходів на переході (оновлено)
ГоловнаКультура

Оголошено номінантів на "Золотий глобус-2022"

Очікується, що цього року відомі актори та режисери бойкотуватимуть церемонію вручення нагород.

Оголошено номінантів на "Золотий глобус-2022"

Голлівудська асоціація іноземної преси оголосила номінантів на кінопремію "Золотий глобус" у 2022 році. Церемонія нагородження запланована на 9 січня.

Про це повідомляється на сайті премії.

Найбільше номінацій (по сім) отримали фільми "У руках пса" та "Белфаст". Ще по чотири номінації отримали стрічки "Не дивись угору", "Король Річард: Виховуючи чемпіонок", "Лакрична піца" та "Вестсайдська історія".

За звання "Найкращий драматичний фільм" змагатимуться "Белфаст", "У ритмі серця" (CODA), "Дюна", "Король Річард: Виховуючи чемпіонок" та "У руках пса".

У номінації "Найкраща комедія або мюзикл" представлені "Сірано", "Не дивись угору", "Лакрична піца", "Тік-тік… бум!" та "Вестсайдська історія".

У номінації "Найкраща драматична акторка" представлені Джессіка Честейн ("Очі Таммі Фей"), Олівія Колман ("Загублена дочка"), Ніколь Кідман ("Бути Рікардо"), Леді Гага ("Дім Гуччі") та Крістен Стюарт ("Спенсер").

У номінації "Найкращий драматичний актор" змагатимуться Магершала Алі ("Лебедина пісня"), Бенедикт Камбербетч ("У руках пса"), Хав'єр Бардем ("Бути Рікардо"), Вілл Сміт ("Король Річард") та Дензел Вашингтон ("Трагедія Макбета").

На "Найкращий драматичний серіал" номіновані: "Люпен", "Ранкове шоу", "Поза", "Гра в кальмара", "Спадщина".

Детальніший переліг номінацій - на сайті премії.

Цього року організацію-засновника "Золотого глобусу" звинувачують у відсутності різноманіття через те, що серед її членів немає темношкірих людей, та порушенні антимонопольних правил.

Американський телеканал NBC відмовився транслювати "Золотий глобус-2022". Якщо асоціація не знайде нового мовника, тоді це буде перша церемонія з 2008 року, яка не транслювалась по телебаченню. Крім того, очікується, що відомі актори та режисери будуть бойкотувати церемонію вручення нагород, що має відбутися 9 січня 2022 року.

Нагадаємо, в травні американський кіноактор Том Круз повернув свої нагороди "Золотого глобуса" Голлівудської асоціації іноземних журналістів (HFPA) в знак протесту проти відсутності расового розмаїття в журі організації, яка роздає кінопремії.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також