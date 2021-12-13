В Україні стартує перший Національний тиждень читання

Українців чекають тематичні підбірки книг та поради, з чого варто почати читання в різному віці, а також знижки на окремі книжки.

З 13 по 19 грудня Український інститут книги спільно з МКІП проводять Національний тиждень читання. Мета заходу — залучити українців до читання, купівлі та дарування книжок, відвідування бібліотек, а також привернути увагу до українського книговидання та літератури, підтримати видавництва, книгарні та бібліотеки

Гасло Національного тижня читання: “Знайди свою книжку!”. Основні акції любителям книжок та тим, хто лише на початку цього шляху, слід шукати на сторінках своїх улюблених видавництв чи в книгарнях та бібліотеках. Саме там українців чекають як тематичні підбірки книг чи поради, з чого варто почати читання в різному віці, так і приємні знижки на окремі книжки.

“ Національний тиждень читання — надзвичайно важлива подія для промоції читання книжок в різних країнах. Український інститут книги займається промоцією читання на державному рівні. По-перше, ми спрощуємо українцям вибір — у нас є проєкти, в яких експерти відібрали книжки під різних читачів, від дошкільнят до дорослих, ми інформуємо про українські книжки, що здобули премії та нагороди як в Україні, так і за кордоном. По-друге, надаємо доступ до книжок безкоштовно через публічні бібліотеки, для яких закуповуємо книжки. По-третє, здійснюємо ряд проєктів з промоції читання як процесу, важливого для формування цілої життєвої стратегії, зазвичай значно більш успішної у тих, хто читає багато, ніж у тих, хто не читає взагалі”, — розповіла директорка Українського інституту книги Олександра Коваль .

Як можна взяти участь у національному святі читання:

Написати пост у своїх соцмережах із рекомендаціями українських книжок (перекладних або від українських авторів), цінних саме для вас. Купити книжки у книгарні для когось у подарунок, для себе або для передачі в бібліотеку — і також розповісти про це у своїх соцмережах. Розповісти або написати історію про читання і книжки у вашому житті в соціальних мережах. Чому, як ви думаєте, читання і українські книжки важливі для українців? Сходити/записатися в бібліотеку самостійно або з малечею, обрати книжки для всієї родини і написати про свій досвід.

До проведення Національного тижня читання приєдналися партнерські організації — Українська бібліотечна асоціація, Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів, ГО “Форум видавців”, Мистецький Арсенал, понад 100 видавництв і книгарень, а також понад 500 бібліотек.

Нагадаємо, за даними УІК, українці витрачають на книжки сукупно не більше 800 млн грн — тобто, приблизно 20 грн на рік на душу населення. Низький рівень читання (лише 27% українців є регулярними читачами) і купування книг перетворюються на низький рівень освіти і науки, незначну ефективність економіки.

УІК — це державна установа при Міністерстві культури та інформаційної політики України, покликана формувати державну політику у книжковій галузі, провадити промоцію книгочитання в Україні, підтримувати книговидавничу справу, стимулювати перекладацьку діяльність та популяризувати українську літературу за кордоном. У 2020 році УІК закупив 380,9 тис. книг для публічних бібліотек і видав 81,4 млн грн для підтримки видавничої галузі.