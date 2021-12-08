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Фільм Наталі Ворожбит "Погані дороги" потрапив до лонг-листа премії "Оскар"

Шорт-лист із 15 номінантів оголосять уже 21 грудня.

Фільм Наталі Ворожбит "Погані дороги" потрапив до лонг-листа премії "Оскар"
Фото: Kristi Films

Фільм Наталі Ворожбит "Погані дороги" увійшов до лонг-листа 94-ї премії "Оскар" у категорії "Найкращий іноземний фільм".

Загалом у лонг-листі 93 стрічки. Шорт-лист із 15 номінантів оголосять уже 21 грудня.

Стрічка "Погані дороги" - режисерський дебют сценаристки, драматурга “Дикого поля” та “Кіборгів”, екранізація однойменної п’єси Наталії Ворожбит, дія якої розгортається на сході України. Драму присвячено військовим і цивільним Донбасу.

Події фільму відбуваються на дорогах сходу України протягом 2015 року. Кожна з чотирьох новел стрічки розповідає про стосунки між людьми, що виникають на фоні війни.

Світова прем'єра фільму відбулася у програмі "Тиждень критики" Венеційського кінофестивалю у 2020 році. Картина була відзначена другою за престижністю нагородою – премією Circolo del Cinema di Verona як "Найбільш інноваційна стрічка в конкурсі".

Нагадаємо, що 94-та церемонія вручення премії "Оскар" відбудеться 27 березня 2022 року в Лос-Анджелесі.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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