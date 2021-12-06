Повнометражний фільм українського режисера Віллена Новака "Чому я живий" став переможцем двох міжнародних кінофестивалів.

Про це повідомляє пресслужба Одеської кіностудії, де було знято стрічку.

"Фільм Одеської кіностудії "Чому я живий" режисера Віллена Новака став переможцем одразу двох міжнародних кінофестивалів - Future оf Film Awards та Europe Film Festival", - йдеться у повідомленні.

В основі сюжету історичної драми "Чому я живий" – автобіографічне оповідання Євгена Митька "Тепер я турок, не козак". Твір було опубліковано у 1989 році у журналі "Мистецтво кіно". Наприкінці 90-х Митько написав сценарій фільму та висловив бажання, щоб режисером картини виступив тільки Віллен Новак. Реалізувати задум вдалося після перемоги проекту фільму на 11 пітчингу Держкіно.

Фільм "Чому я живий" розповідає про події 1940 року, в Маріуполі (УРСР). Сімнадцятирічні Фрося і Льончик мріють одружитися. Але Фрося українка, а Льончик єврей. Батько дівчини – Олексій Іванович – добрий чоловік, але своєрідний православний вірянин. якому важко поступитися своїми переконаннями та пустити в сім’ю іновірця.

Вагітність Фросі. Перший день війни. Льончик іде на фронт. Окупація, доноси, колабораціонізм, мародерство, фашистський терор, розстріли євреїв… Усе це доведеться пережити героям і залишитися справжніми людьми.

У вересні 2021 року кінострічка "Чому я живий" здобула Гран-прі 10-го ювілейного Міжнародного кінофестивалю "Кіно і Ти".

4 листопада фільм вийшов в український прокат.

Серед популярних стрічок, які зняв Новак, – "Вторгнення", "Дві версії одного зіткнення", "Гу-га", "Принцеса на бобах" та інші.