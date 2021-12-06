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У костелі Святого Миколая в Києві стартують протиаварійні роботи

Підрядником буде ТОВ "Укрспецреставрація".

У костелі Святого Миколая в Києві стартують протиаварійні роботи
Фото: ДСНС

Міністр культури Олександр Ткаченко повідомив про початок протиаварійних робіт в костелі Святого Миколая в Києві, де 3 вересня сталась пожежа. Роботи має виконати компанія "Укрспецреставрація".

Про це Ткаченко написав у фейсбуці.

Підрядник повинен за два місяці укріпити вікна, відремонтувати підлогу, очистити будівлю від сажі, відремонтувати системи опалення, електропостачання та освітлення, пожежогасіння, встановити захисні сітки та демонтувати навісні аварійні елементи.

Оціночна вартість ліквідації наслідків пожежі становить 19,5 млн грн. Фінансування відбуватиметься за рахунок зібраних благодійних коштів на порятунок костелу.

"Вірю, що до 1 червня 2022 року, дати передачі костелу в користування парафії св. Миколая, ми завершимо не тільки протиаварійні, а й реставраційні роботи", – заявив міністр.

Костел святого Миколая – римо-католицький костел у Києві, один з двох, побудованих у місті до 1917 року. Розташований у центрі на Великій Васильківській вулиці. Храм побудований у 1899-1909 роках у неоготичному стилі архітектором Владиславом Городецьким. З 1980 року будівлю почали використовувати як концертну залу будинку органної та камерної музики.

До пожежі в костелі розташовувалася державна організація "Національний будинок органної та камерної музики України".

3 вересня в органі костелу сталося коротке замикання, яке призвело до пожежі і знищення інструменту.

Після пожежі члени Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій виступили за безоплатне повернення костелу святого Миколая в Києві у власність Католицької церкви, і уряд погодився це зробити.

На відновлення костелу в Києві, за підрахунками Мінкультури, знадобиться 75 млн гривень.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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