Йому було 66 років.

3 грудня 2021 року не стало народного артиста України, композитора і співака Мар’яна Гаденка. Йому було 66 років. причиною смерті називають серцевий напад.

Про смерть митця повідомляють його друзі й колеги у фейсбуці.

"Сьогодні відійшов у вічність мій друг, побратим, композитор, співак народний артист України Мар’ян Гаденко", - написав співак Іво Бобул.

Мар’ян Ілліч Гаденко народився 15 вересня 1955 року у місті Сторожинець на Буковині.

Під час служби в органах внутрішніх справ закінчив у 1982 році Чернівецький державний університет, здобув фах економіста.

Гаденко 27 років служив у внутрішніх військах України. На пенсію пішов з посади заступника командувача внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України у званні полковника міліції. Десять років, протягом 1988-1998 років, служив у Львові на посаді начальника відділу боротьби з організованою злочинністю на Львівській залізниці.

Був ведучим телепрограми "Надвечір’я. Долі", засновником багатьох телепроєктів і пісенних фестивалів.

У творчому доробку Гаденка сім аудіоальбомів і компакт-дисків. Він автор багатьох відомих українських пісень.