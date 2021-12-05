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Помер український композитор і музикант-мультиінструменталіст Данило Перцов

Він перебував у лікарні з коронавірусом. 

Український композитор, музикант-мультиінструменталіст Данило Перцов помер 5 грудня у віці 48 років. 

Про це йдеться на сторінках Facebook гурту "Хорея Козацька" та його лідера Тараса Компаніченка.

Данило Перцов
Фото: Facebook Олег Нетецький
Данило Перцов

"Наш друг, колега і брат Данило Перцов відійшов нині в засвіти. Прощай, дорогий Даниле!" – зазначено на сторінці групи в Facebook.

1 грудня Компаніченко писав, що Перцов був госпіталізований до лікарні із ковідом у перебував у реанімації на кисневому концентраторі. За його словами, музикант був госпіталізований до столичної лікарні №12. 

Данило Перцов – член Спілки композиторів України. Грав на багатьох інструментах, зокрема шалмеї (різновид сурми), поморті та цинку (корнет). З 2005 року був частиною "Хореї Козацької". 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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