Помер український композитор і музикант-мультиінструменталіст Данило Перцов

Він перебував у лікарні з коронавірусом.

Український композитор, музикант-мультиінструменталіст Данило Перцов помер 5 грудня у віці 48 років.

Про це йдеться на сторінках Facebook гурту "Хорея Козацька" та його лідера Тараса Компаніченка.

Фото: Facebook Олег Нетецький Данило Перцов

"Наш друг, колега і брат Данило Перцов відійшов нині в засвіти. Прощай, дорогий Даниле!" – зазначено на сторінці групи в Facebook.

1 грудня Компаніченко писав, що Перцов був госпіталізований до лікарні із ковідом у перебував у реанімації на кисневому концентраторі. За його словами, музикант був госпіталізований до столичної лікарні №12.

Данило Перцов – член Спілки композиторів України. Грав на багатьох інструментах, зокрема шалмеї (різновид сурми), поморті та цинку (корнет). З 2005 року був частиною "Хореї Козацької".