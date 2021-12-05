Через ковід за добу померло 278 українців

В Україні за суботу, 4 грудня підтвердили 6 622 нові випадки коронавірусної хвороби.
Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.
Летальних випадків – 278.
Також за минулу добу госпіталізовано 2 926 осіб, а одужало – 9 274.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 515;
Вінницька область – 325;
Волинська область – 235;
Дніпропетровська область – 360;
Донецька область – 289;
Житомирська область – 361;
Закарпатська область – 248;
Запорізька область – 246;
Івано-Франківська область – 204;
Київська область – 535;
Кіровоградська область – 156;
Луганська область – 34;
Львівська область – 259;
Миколаївська область – 278;
Одеська область – 440;
Полтавська область – 190;
Рівненська область – 163;
Сумська область – 285;
Тернопільська область – 244;
Харківська область – 178;
Херсонська область – 150;
Хмельницька область – 335;
Черкаська область – 300;
Чернівецька область – 128;
Чернігівська область – 164.
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 497 477 осіб, одужало 3 050 659 осіб, летальних випадків – 88 280 і проведено 16 076 359 ПЛР-тестувань.
Нагадаємо, за п’ятницю, 3 грудня в Україні зафіксували 13 206 нових випадків коронавірусу, зокрема, захворіли 1196 дітей та 200 медпрацівників. Летальних випадків – 436.