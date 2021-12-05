Через ковід за добу померло 278 українців

В Україні за суботу, 4 грудня підтвердили 6 622 нові випадки коронавірусної хвороби.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Летальних випадків – 278.

Також за минулу добу госпіталізовано 2 926 осіб, а одужало – 9 274.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 515;

Вінницька область – 325;

Волинська область – 235;

Дніпропетровська область – 360;

Донецька область – 289;

Житомирська область – 361;

Закарпатська область – 248;

Запорізька область – 246;

Івано-Франківська область – 204;

Київська область – 535;

Кіровоградська область – 156;

Луганська область – 34;

Львівська область – 259;

Миколаївська область – 278;

Одеська область – 440;

Полтавська область – 190;

Рівненська область – 163;

Сумська область – 285;

Тернопільська область – 244;

Харківська область – 178;

Херсонська область – 150;

Хмельницька область – 335;

Черкаська область – 300;

Чернівецька область – 128;

Чернігівська область – 164.

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 497 477 осіб, одужало 3 050 659 осіб, летальних випадків – 88 280 і проведено 16 076 359 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, за п’ятницю, 3 грудня в Україні зафіксували 13 206 нових випадків коронавірусу, зокрема, захворіли 1196 дітей та 200 медпрацівників. Летальних випадків – 436.