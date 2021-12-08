Автори фільму за книжкою Кузьми Скрябіна "Я, Побєда і Берлін" представили тизер-постер і оголосили дату кінотеатральної прем'єри.

Побачити, як відривалися в 90-ті та зануритися в бурхливе минуле можна буде в кіно починаючи вже з 24 березня 2022 року, інформує Державне агентство України з питань кіно.

Фото: facebook.com/ukrainefilmagency

"‎‎Я, "Побєда" і Берлін" – літературний дебют лідера гурту "Скрябін" Андрія Кузьменка. Це історія музиканта-початківця Кузьми. За три дні до запланованого концерту він вирушає зі своїм другом Бардом (музичний журналіст і продюсер Віталій Бардецький, - ред.) до Берліна на старій "Побєді". Кажуть, там є колекціонер, готовий обміняти жовту бестію на шестисотий "Мерс". Кузьма обіцяє своїй дівчині Барбарі повернутися додому на новій тачці, а хлопцям з гурту – встигнути на виступ. Вже з перших хвилин подорожі все, звісно, йде не за планом. Проте точно відомо одне: пригода допоможе героям знайти справжнє призначення.

"Глядачі побачать у стрічці величний Львів, неймовірні українські пейзажі та яскравий нічний Берлін. Музикант-початківець та стиляга-спекулянт проїдуть разом майже 2000 кілометрів із обшарпаними манекенами в багажнику старенької "Побєди" та з вірою в те, що все, що стається в житті – лише на краще!", - зазначають у Держкіно.

У фільмі режисерки Ольги Ряшиної знялися Іван Бліндар, Марія Стопник, Володимир Гева.

Нагадаємо, Андрій Кузьменко загинув 2 лютого 2015 року в результаті дорожньо-транспортної пригоди у Дніпропетровській області.