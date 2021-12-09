Названо переможців міжнародної премії для молодих художників Future Generation Art Prize. За рішенням журі головну премію 2021 року отримав афганський художник Азіз Хазара.

"Він отримає 100 тисяч доларів, з яких 60 тисяч грошової винагороди та 40 тисяч – інвестиція в його художню практику. Також наступного року відбудеться персональна виставка художника в Pinchuk Art Centre", – повідомляє видання YourArt.

Спеціальні премії отримали Педро Невес Маркес (Португалія), Міре Лі (Південна Корея), Агата Інгарден (Польща) – їх нагородять преміями по 20 000 доларів на розвиток мистецьких проєктів.

Зазначається, що цього року на премію подали 11 789 заявок. Окрім виставки у PinchukArtCentre, учасники та учасниці покажуть свої роботи у межах спеціального проєкту центру на Венеційській бієнале 2021.

У 2021 році на премію номінували 16 молодих художників з Великобританії, Ефіопії, Гваделупи, США, Польщі, ПАР, Швеції, Південної Кореї, Франції, Німеччини, Португалії, Норвегії, Болівії, Іспанії, Афганістану, Сінгапуру, Китаю а також колективи художниць та художників Ханна Квінлан і Роузі Гастінгс (Великобританія), Ярема Малащук та Роман Хімей (Україна) і Калла Хенкел та Макс Пітегофф (США).

Нагадаємо, торік премію PinchukArtCentre 2020 отримали Роман Хімей і Ярема Малащук за проєкт "Пряма трансляція". Спецпризи отримали Микола Карабінович за проєкт "Якомога далі" і Юля Голуб з проєктом "Дивись, у неї борода!"