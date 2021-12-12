Письменниця пішла з життя через ускладнення після перенесеного інсульту.

Фото: Facebook-сторінка Енн Райс

Померла 80-річна американська письменниця Енн Райс, яка стала відома завдяки готичному роману "Інтерв'ю з вампіром".

Про це на сторінці письменниці у соцмережі Facebook написав її син Крістофер Райс.

Вона померла в оточенні членів сім’ї в суботу вночі через ускладнення після перенесеного інсульту.

“В останні години я сидів поряд з її лікарняним ліжком, відчуваючи трепет перед її досягненнями і хоробрістю. Як письменник, вона навчила мене кидати виклик кордонам жанрів і підкорятися моїм нав’язливим пристрастям”, – зазначив Крістофер, який писав книги у півавторстві з матір’ю.

Фото: Facebook-сторінка Енн Райс

Енн поховають у родинному мавзолеї в Новому Орлеані під час приватної церемонії, а наступного року проведуть захід, присвячений життю письменниці, який буде відкритий для публіки.

Фото: Facebook-сторінка Енн Райс

Найвідомішим романом Рейс є “Інтерв’ю з вампіром” – перший том циклу “Вампірські хроніки”. Райс написала цей роман у 1973 році, а вперше його надрукували у 1976-му і книга стала бестселером. У 1994 році на основі роману зняли фільм, який став блокбастером.

Фото: Facebook-сторінка Енн Райс

Нагадаємо, засновник бренду Off-White та художній керівник Louis Vuitton Вірджил Абло помер на 42-му році життя після боротьби з онкологічною хворобою.