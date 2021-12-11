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Помер 38-річний ексдепутат Київради Олексій Новіков

У нього залишилися дружина і четверо доньок.

Помер 38-річний ексдепутат Київради Олексій Новіков
Олексій Новіков
Фото: Київрада

11 грудня у Києві помер Олексій Новіков – громадський діяч та колишній депутат Київради. Він трохи більше місяця не дожив до 39 років. Причиною смерті став серцевий напад.

У Київській міській раді висловили співчуття рідним та близьким депутата Київської міської ради VIII скликання Олексія Новікова.

"Олексій Новіков у статусі депутата та громадського діяча працював на благо нашого міста, завжди відстоював інтереси громади. Але життя часто буває несправедливим і забирає у розквіті сил. Вічна пам’ять!", – сказано в повідомленні.

Олексій Новіков народився у Києві. В політику прийшов 2006 року – його обрали депутатом Київради на одному із округів Дніпровського району від блоку Леоніда Черновецького.

Вдруге Новікова обрали депутатом у 2015 році, проте вже від партії "Єдність".

Новіков активно боровся зі столичними забудовниками, захищав архітектурні пам’ятки Києва та закликав містян берегти довкілля.

В Олексія Новікова залишилися дружина і четверо малолітніх доньок.

Фото: facebook.com/novikov.o.o

Прощання з колишнім депутатом Київради відбудеться о 14:00 у неділю, 12 грудня, у Київському колумбарії на Байковому цвинтарі. Дружина попросила приносити на прощання лише живі квіти.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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