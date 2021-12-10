Державний телеканал "Дом" замовляє власнику "Зе медіа" за 12 млн грн виробництво ток-шоу з Андрієм Пальчевським

Проєкт називатиметься "Про життя з Андрієм Пальчевським" – "дуже необхідна програма, яка допоможе відкрити правду і знайти винних".

Державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України" (телеканали "Дом" та "UATV") має намір виділили понад 12 млн грн на створення соціального шоу "Про життя з Андрієм Пальчевським".

На оприлюднену на сайті "Прозоро" інформацію звернуло увагу видання "Детектор медіа".

Планується створити 60 випусків по 45 хвилин.

Компанія наголошує, що вся матеріально-технічна база телевізійного журналістського комплексу ДП "МПІУ" використовується для виробництва: "Новини України", "Офіційна розмова", "Неофіційна розмова", "Право на право". Тому були проведені творчі конкурси і визначені переможці. Серед них проєкт "Про життя з Андрієм Пальчевським".

Переможець тендеру ТОВ "Імаджинаріум", власником та керівником якого є Володимир Татаренко, власник компанії "Зе Медіа", яка проводила опитування Зеленського на місцевих виборах.

В описі тендерних умов йдеться про те, що шоу може стати головним проєктом на каналі: "Повертає віру у справедливість. Дуже необхідна програма, яка допоможе відкрити правду і знайти винних. Цікаве шоу, що може стати головним на нашому телеканалі. Такі ток-шоу необхідні, вони дають можливість побачити політичного діяча у дії".

60-річний Андрій Пальчевський – український (в минулому російський) політик та бізнесмен, український телеведучий. Засновник і директор клініки та фонду Eurolab. Перший заступник міністра України у справах сім'ї, молоді та спорту в уряді Азарова (з березня по липень 2010). Лідер партії "Перемога Пальчевського". Відомий активною підтримкою президента Володимира Зеленського.

Як пише видання, Пальчевський мав стати першим космічним туристом на теренах колишнього СРСР. Був співведучим шоу з Андрієм Малаховим. Спонсорував токшоу Савіка Шустера. Озвучував Стіва Джобса в українському дубляжі. Брав аналізи у Володимира Зеленського перед дебатами на стадіоні. Та, як пишуть на спеціальних сайтах, працював водієм швидкої під час Революції гідності.

З 2011 року працював телеведучим на телеканалі Інтер та Першому національному з авторськими програмами. З 2018 року став експертом політичних шоу на каналах 112 Україна, NewsOne та НАШ.

Ім’я бізнесмена фігурувало в Panama Papers. Під час проживання в Росії Пальчевський займався, зокрема, пивом. Навіть балотувався в Держдуму від "Партії любителів пива", яка в результаті набрала менше 1% голосів.

"Дом" – державний телеканал, орієнтований на мешканців окупованого Донбасу й Криму.

Раніше повідомляли, що "Дом" витратить майже 34 млн гривень на російськомовне тревел-шоу. Кожен випуск програми коштуватиме 339 тисяч гривень.