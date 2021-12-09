"1+1" прокоментував появу у власності компанії, яка належить дружині Медведчука

У пресслужбі "1+1 медіа" запевняють, що в частках власності фізичних осіб не відбулось жодних змін.

В оновленій структурі власності "1+1" весною з’явилось ТОВ «Інвестиційна компанія "Гармонія"», яке належить дружині народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука Оксані Марченко.

Про це повідомляє "Детектор медіа".

У пресслужбі "1+1 медіа" запевняють, що у частках власності фізичних осіб не відбулось жодних змін, безпосередні та кінцеві власники також не змінились.

Зазначається, що в оновленій структурі власності від 14 квітня 2021 року замість компанії Bolvik Ventures LTD, контролерами якої були Ігор Суркіс (з часткою 33,34 %), Леонід Ашкеназі (з часткою 33,33 %) та Оксана Марченко (з часткою 33,33 %), з’явилась кіпрська компанія Charlane limited.

33,3% цієї компанії через Kirena holdings Ltd та через ТОВ «Інвестиційна компанія "Гармонія"» належать Марченко. Дружина Медведчука є бенефіціаром ТОВ «Інвестиційна компанія "Гармонія"». Утримувачем акцій ще 66,7% згаданої Charlane limited є громадянка Кіпру Елена Кореліду, на яку у 2019 році була записана участь у активі Ігоря Суркіса (Акціонерне товариство «Акцент-Банк»).

"Для 1+1 media важливо, щоб діяльність компанії була впорядкована відповідно до чинного законодавства, інформація про структуру власності була доступна у реєстрах всіх країн задля запобігання маніпуляцій громадською думкою. Це відкритість і чесність, яку мають демонструвати всі сучасні медіа-бізнеси", - йдеться у повідомленні.

Фото: detector.media

Нагадаємо, з декларації Медведчука за 2019 рік стало відомо, що його дружина Оксана Марченко є кінцевою бенефіціарною власницею офшорної компанії Bolvik Ventures Ltd, яка опосередковано володіє частками каналів "1+1", "2+2" і ТЕТ.

У лютому 2021 року Нацрада перевірила канали групи "1+1" щодо наявності Марченко у структурі власності та не знайшла порушень. Регулятор отримав пояснення та документи щодо власності від компанії. Згідно із цими даними, частка компанії Bolvik Ventures Ltd у структурі власності "1+1" складає 24,51% і саме така частка належала Ігорю Суркісу.

Контролерами Bolvik Ventures Ltd є три фізичні особи: Ігор Суркіс (з часткою 33,34 %), Леонід Ашкеназі (з часткою 33,33 %) та Оксана Марченко (з часткою 33,33 %). Відповідно, частка володіння статутним капіталом кожної з фізичних осіб становить по 8%, що не є істотною участю і не відображається у структурі власності.