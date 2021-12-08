Коломойський вийшов зі складу наглядової ради "1+1"

Національна рада України з питань теле- та радіомовлення переоформила 5 ліцензій ТОВ "ТРК "Студія 1+1". Цими змінами вивели зі складу наглядової ради каналу "1+1" бенефіціарного власника Ігоря Коломойського.

Рішення ухвалено на засіданні 8 грудня, пише "Укрінформ".

У грудні 2019 рупа "1+1 медіа" повідомила про завершення процесу децентралізації та представила оновлену структуру управління групою. Наглядову раду очолив Ігор Коломойський.

Кілька років тому оломойський говорив про те, що в 2015-2016 році переговори про купівлю 25% акцій телеканалу “1+1” з Ігорем Суркісом проводив тодішній президент Петро Порошенко. Але згодом він передумав. Потім стало відомо, що голова політради партії ОПЗЖ Віктор Медведчук (нині – підсанкційний і підозрюваний у державній зраді) вніс до декларації за 2019 рік компанію, яка фігурує в структурі власності ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1".

Медведчук вказав, що його дружина Оксана Марченко є кінцевою бенефіціарною власницею Bolvik Ventures Ltd (Британські Віргінські острови). Ця компанія через ланцюг інших фірм є власником 24,66% у ТОВ "Телерадіокомпанія" Студія 1+1" – це зазначено в повідомленні про структуру телеканалу "1+1" станом на 2 березня 2020. Однак міністр культури Олександр Ткаченко у інтервʼю LB.ua говорив, що на момент звільнення з телеканалу “1+1” не мав інформації щодо володіння Віктором Медведчуком акціями телеканалу.

При цьому він вважає, що чвертю акцій, як повідомлялося, Віктор Медведчук володіти не може.

“Він не володіє 24,66%. Чверть від чверті – наскільки я можу судити з доступної інформації... Сам Суркіс володіє 25%. Якщо я правильно пам'ятаю, Медведчук заявляв про те, що він володіє якимось відсотком від Суркіса. Очевидно, що це не може бути 25%”, – вважає Ткаченко. При цьому він додав, що конкретною інформацією не володіє.

Ігор Коломойський перебуває під американськими санкціями з березня цього року.

Нагадаємо, що в Україні підписано закон про олігархів, який передбачає створення реєстру осіб зі значним впливом на політичне життя. Одним із визначень олігарха є значний вплив на медіа. Сам реєстр, як очікується, запрацює в 2022 році.

8 листопада, через три дні після підписання закону, Петро Порошенко повідомив про передачу своїх активів "5 каналу" і "Прямого" журналістам. У пресслужбі "Євросолідарності" заявили, що Порошенко передав свої акції редакціям каналів, тож власниками холдингу є медійники, журналісти, громадські діячі та опозиційні депутати, які були журналістами.