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Посли ЄС дали "зелене світло" санкціям проти "ПВК Вагнера"

Окремо Євросоюз вперше запровадить санкції проти двох росіян та трьох російських компаній через війну в Сирії.

Посли ЄС дали "зелене світло" санкціям проти "ПВК Вагнера"
Фото: gazeta.ru

Посли країн Європейського Союзу погодили санкції проти проти російської приватної військової компанії, відомої як "Група Вагнера".

Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

"Посли ЄС сьогодні дали "зелене світло" санкціям проти "ПВК Вагнера". Крім того, згідно з рішенням, троє осіб, пов’язаних із групою, будуть внесені у санкційний список порушників прав людини, одна особа – у список щодо Лівії, три – до списку по Україні і дві фізичні особи і три юридичних – до списку по Сирії. Всі – з Росії", – написав Йозвяк у твіттері.

Напередодні кореспондент Радіо Свобода повідомляв, що, за його даними, санкції будуть спрямовані на:

  • колишнього офіцера російських спеціальних сил, очільника угруповання Дмитра Уткіна
  • одного з підрядників ПВК в Сирії Станіслава Дичка
  • причетного до дій ПВК у Центральноафриканській Республіці Валерія Захарова

Йдеться про глобальний режим санкцій через порушення прав людини, який ЄС запровадив минулого року.

Окремо Євросоюз вперше запровадить санкції проти двох росіян та трьох російських компаній у рамках санкційного режиму через війну в Сирії.

Ці санкції були вперше запроваджені у 2011 році у відповідь на репресії проти сирійського цивільного населення, наразі в ньому 287 людей та 70 компаній, переважно – пов’язаних із сирійською владою та режимом Башара Асада.

Очікується, що під санкції потраплять росіяни Андрій Трошев та Андрій Богатов – члени ПВК "Вагнера", які мають зв’язки із Сирією, а також компанії "Меркурій", "Велада" та "Євро Поліс". Усі вони вигравали контракти на енергетичні послуги для сирійської влади.

Європарламент закликав ЄС запровадити санкції проти ПВК "Вагнер" 25 листопада. У резолюції євродепутати зазначили, що ПВК "Вагнера" та інших воєнізованих підрядників, керованих Росією, слід розглядати як "довірені організації російської держави", що діють на її користь.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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