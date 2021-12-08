Під Черніговом маршрутка зіткнулася з вантажівкою, загинуло 13 людей (оновлено)
Під Черніговом маршрутка зіткнулася з вантажівкою, загинуло 13 людей (оновлено)
Ярослав Грицак: «Зеленський веде себе, як «перший» Кучма - реставрує систему, проти якої виступали обидва Майдани»
Ярослав Грицак: «Зеленський веде себе, як «перший» Кучма - реставрує систему, проти якої виступали обидва Майдани»
Байден переніс розмову з Зеленським та вдруге поспілкувався з європейськими лідерами
Байден переніс розмову з Зеленським та вдруге поспілкувався з європейськими лідерами
Журналісти виклали "Архів Пандори" у відкритий доступ
Журналісти виклали "Архів Пандори" у відкритий доступ
Відеопереговори Джо Байдена з Путіним завершилися (оновлено)
Відеопереговори Джо Байдена з Путіним завершилися (оновлено)
Синдикат Кремля в оккупированном Донбассе. Обзор ситуации с объединительными процессами «ЛНР» и «ДНР»
Синдикат Кремля в оккупированном Донбассе. Обзор ситуации с объединительными процессами «ЛНР» и «ДНР»
Кінець «австрійського Зеленського»
Кінець «австрійського Зеленського»
Чоловіка, який загубився в Карпатах під час катання на снігоході, знайшли мертвим
Чоловіка, який загубився в Карпатах під час катання на снігоході, знайшли мертвим
Патріарх Варфоломій: «Мрія наших російських братів – керувати світовим православ'ям. Цього ніколи не станеться»
Патріарх Варфоломій: «Мрія наших російських братів – керувати світовим православ'ям. Цього ніколи не станеться»
ГоловнаПолітика

Нардепи поки що не зверталися до Конституційного Суду щодо можливості перенесення виборів на 2024 рік, – Корнієнко

Звернення мають підписати 45 парламентарів. 

Нардепи поки що не зверталися до Конституційного Суду щодо можливості перенесення виборів на 2024 рік, – Корнієнко
Фото: gazetahm.org

Народні депутати поки що не зверталися до Конституційного Суду за розʼясненням щодо можливості перенесення парламентських виборів з 2023 на 2024 рік.

Про це перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко повідомив на брифінгу 8 грудня. 

"Не чув про формалізацію такого звернення, для нього треба 45 нардепів. Я і мій колега Руслан Стефанчук не готові підписувати таке звернення. Будемо чекати на новини, якщо будуть новини, всі про них будуть знати", – зазначив він.

Корнієнко додав, що іншого виходу з цієї ситуації, крім отримання розʼяснення від КС, немає. 

"Поки цього розʼяснення нема, і нема навіть заявки, щоб його отримати, ми залишаємось у правовій реальності про вибори у 23-му році. Моя думка, що Конституцію може тлумачити тільки Конституційний Суд", – додав він.

Нагадаємо, зазвичай в Україні першими ідуть президентські вибори, а вже потім – вибори до Верховної Ради. Чергові парламентські вибори за Конституцією України повинні відбутися на п'ятий рік повноважень чинної Верховної Ради. Тобто з четвертого на п'ятий рік, 29 жовтня 2023 року. А чергові президентські – 31 березня 2024 року.

Нинішні рейтинги свідчать про те, що президентська партія "Слуга народу" не зможе набрати більшість голосів і з жодною із партій, скоріше за все, коаліцію створити не зможе. В таких умовах Зеленський в останні місяці своєї каденції залишиться без "свого" уряду та прем'єра.

Докладно про те, як може розвиватися ситуація з виборами в Україні та до чого тут рейтинги президента і "Слуги народу", читайте в матеріалі шеф-редактора LB.ua Соні Кошкіної "Выборы: рискнуть или перенести?". 

Президент Володимир Зеленський вважає, що дату наступних виборів Верховної Ради має назвати Конституційний Суд.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також