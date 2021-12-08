Нардепи поки що не зверталися до Конституційного Суду щодо можливості перенесення виборів на 2024 рік, – Корнієнко

Народні депутати поки що не зверталися до Конституційного Суду за розʼясненням щодо можливості перенесення парламентських виборів з 2023 на 2024 рік.

Про це перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко повідомив на брифінгу 8 грудня.

"Не чув про формалізацію такого звернення, для нього треба 45 нардепів. Я і мій колега Руслан Стефанчук не готові підписувати таке звернення. Будемо чекати на новини, якщо будуть новини, всі про них будуть знати", – зазначив він.

Корнієнко додав, що іншого виходу з цієї ситуації, крім отримання розʼяснення від КС, немає.

"Поки цього розʼяснення нема, і нема навіть заявки, щоб його отримати, ми залишаємось у правовій реальності про вибори у 23-му році. Моя думка, що Конституцію може тлумачити тільки Конституційний Суд", – додав він.

Нагадаємо, зазвичай в Україні першими ідуть президентські вибори, а вже потім – вибори до Верховної Ради. Чергові парламентські вибори за Конституцією України повинні відбутися на п'ятий рік повноважень чинної Верховної Ради. Тобто з четвертого на п'ятий рік, 29 жовтня 2023 року. А чергові президентські – 31 березня 2024 року.

Нинішні рейтинги свідчать про те, що президентська партія "Слуга народу" не зможе набрати більшість голосів і з жодною із партій, скоріше за все, коаліцію створити не зможе. В таких умовах Зеленський в останні місяці своєї каденції залишиться без "свого" уряду та прем'єра.

Докладно про те, як може розвиватися ситуація з виборами в Україні та до чого тут рейтинги президента і "Слуги народу", читайте в матеріалі шеф-редактора LB.ua Соні Кошкіної "Выборы: рискнуть или перенести?".

Президент Володимир Зеленський вважає, що дату наступних виборів Верховної Ради має назвати Конституційний Суд.