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До Дня самоврядування Київ нагородили Почесним Прапором від Ради Європи, - Кличко

Також мер вручив державні нагороди та відзнаки діячам науки та культури, викладачам та громадським діячам.

До Дня самоврядування Київ нагородили Почесним Прапором від Ради Європи, - Кличко

Київ отримав від Ради Європи Почесний Прапор за активне впровадження європейських принципів урядування. Нагороду вручили меру столиці Віталію Кличку під час урочистих заходів до Дня місцевого самоврядування, повідомляє сайт КМДА.

«Мені дуже приємно, що нас підтримує Рада Європи. Разом ми створюємо основу для відкритого врядування, публічної етики та ґендерної рівності у місцевому самоврядуванні. І Почесний Прапор від Ради Європи – це визнання наших дій», – наголосив Віталій Кличко.

Лідер «УДАРу» подякував партнерам за підтримку і допомогу та запевнив, що продовжить змінювати Київ і Україну на краще.

«Сьогодні, навіть в умовах протистояння російській агресії, Україна і, зокрема, влада на місцях продовжує втілювати необхідні перетворення. Робити життя громад більш комфортним. Звичайно, багато перешкод і викликів доводиться долати. Зокрема, і відстоюючи права місцевого самоврядування. Але ми не опускаємо рук і працюємо», – зазначив Кличко.

Нагорода Почесний Прапор була заснована в 1955 році Парламентською Асамблеєю Ради Європи (ПАРЄ) для відзначення міст та муніципалітетів за активне впровадження європейських принципів та стандартів. Почесний Прапор передають містам та муніципалітетам, які сповідують європейські цінності, беруть участь у партнерських проектах та впроваджують європейські принципи врядування в своїх громадах.

Також на День місцевого самоврядування Віталій Кличко вручив державні нагороди та відзнаки Київського міського голови майже 40 киянам – діячам науки та культури, викладачам та громадським діячам.

«Місцеве самоврядування є основою громадянського суспільства. На органах місцевого самоврядування – велика відповідальність за соціально-економічний розвиток територіальних громад. Переконаний: альтернативи сильному місцевому самоврядуванню в демократичній державі – немає», - сказав Віталій Кличко.

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