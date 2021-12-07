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Київрада підтримала рішення про виділення додаткових премій столичним лікарям

Лікарі отримають по 10 тисяч гривень, молодший і середній медперсонал - 6-8 тисяч. 

Київрада підтримала рішення про виділення додаткових премій столичним лікарям
Фото: Facebook/Кличко-мер

Київрада 7 грудня проголосувала за рішення про виділення столичним медикам додаткової премії, яке ініціював лідер партії «УДАР», мер Києва Віталій Кличко. Про це повідомляє сайт Київської міської ради.

«Дякую комісіям Київради за оперативний розгляд цього рішення. Саме медики сьогодні рятують здоров’я і життя киян, відбивають атаки коронавірусу хвиля за хвилею. Місто знайшло можливість виділити з бюджету додаткові кошти, щоб підтримати столичних медпрацівників. Вони отримають додаткові виплати вже цього місяця», - заявив Кличко на засіданні Київради.

За його словами, виплати отримають медичні працівники Києва першої та другої ланки. Лікарі - по 10 тисяч гривень, середній медичний персонал – по 8 тисяч, молодший медперсонал – по 6 тисяч гривень.

Як повідомлялося, проєкт рішення про виплату додаткових премій столичним медикам Віталій Кличко подав до Київради минулого тижня. За його словами, медики заслужили ці премії за «справжній героїзм при подоланні пандемії та проведенні кампанії з вакцинації».

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