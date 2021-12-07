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ЄІБ виділив €100 млн на нові тролейбуси і вагони метро для Києва

Перший тендер на 137 тролейбусів відбудеться в лютому.

ЄІБ виділив €100 млн на нові тролейбуси і вагони метро для Києва
Фото: Макс Требухов

Європейський інвестиційний банк виділив Києву 100 млн євро на нові тролейбуси та вагони метро.

Про це повідомляється на сайті установи.

Пресслужба Київської міської державної адміністрації повідомила, що столиця отримає 15-річний кредит під 1,85% річних, включаючи пільговий період у три роки.

За ці гроші Київ планує купити 137 тролейбусів та 50 вагонів метро для "червоної" гілки метро.

"Заплановано запозичити зовнішній кредит у сумі до 100 млн євро. Ці кошти підуть на придбання тролейбусів великої та особливо великої місткості, а саме: 65 тролейбусів довжиною понад 11,9 метра та 72 – довжиною понад 18,5 метра. Це буде транспорт низькопідлоговий, пристосований для всіх пасажирів, зокрема, осіб із інвалідністю. Також придбаємо 50 нових вагонів метрополітену з асинхронним тяговим приводом вартістю до 50 млн євро для Святошинсько-Броварської лінії підземки", – розказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Тендер на закупівлю 137 тролейбусів загальною вартістю 1,6 млрд гривень уже оголосили, він має відбутися 4 лютого 2022 року.

У 2019 році Київська міська рада затвердила міську цільову програму розвитку транспортної інфраструктури на 2019-2023 роки. Вона передбачала закупівлю більш ніж 400 трамваїв, тролейбусів і електробусів за п'ять років.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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