ЄІБ виділив €100 млн на нові тролейбуси і вагони метро для Києва

Перший тендер на 137 тролейбусів відбудеться в лютому.

Європейський інвестиційний банк виділив Києву 100 млн євро на нові тролейбуси та вагони метро.

Про це повідомляється на сайті установи.

Пресслужба Київської міської державної адміністрації повідомила, що столиця отримає 15-річний кредит під 1,85% річних, включаючи пільговий період у три роки.

За ці гроші Київ планує купити 137 тролейбусів та 50 вагонів метро для "червоної" гілки метро.

"Заплановано запозичити зовнішній кредит у сумі до 100 млн євро. Ці кошти підуть на придбання тролейбусів великої та особливо великої місткості, а саме: 65 тролейбусів довжиною понад 11,9 метра та 72 – довжиною понад 18,5 метра. Це буде транспорт низькопідлоговий, пристосований для всіх пасажирів, зокрема, осіб із інвалідністю. Також придбаємо 50 нових вагонів метрополітену з асинхронним тяговим приводом вартістю до 50 млн євро для Святошинсько-Броварської лінії підземки", – розказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Тендер на закупівлю 137 тролейбусів загальною вартістю 1,6 млрд гривень уже оголосили, він має відбутися 4 лютого 2022 року.

У 2019 році Київська міська рада затвердила міську цільову програму розвитку транспортної інфраструктури на 2019-2023 роки. Вона передбачала закупівлю більш ніж 400 трамваїв, тролейбусів і електробусів за п'ять років.