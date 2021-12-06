Міненерго ініціювало введення тимчасових адміністрацій у приватних енергокомпаніях

Міністерство енергетики винесло на громадське обговорення законопроєкт щодо введення тимчасової адміністрації у разі загрози порушення безпеки постачання електроенергії.

Проєкт закону розроблений на виконання Плану організації виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 липня 2021 року "Про заходи з нейтралізації загрози в енергетичній сфері", інформує пресслужба міністерства.

Згідно з пояснювальною запискою, метою проєкту є визначення механізму запровадження тимчасової адміністрації у разі загрози безпеці постачання електричної енергії або порушення ліцензійних вимог провадження господарської діяльності для природних монополій.

Процедура введення буде здійснюватись Міненерго, а компанії передаватимуться в управління підприємству, установі чи організації, що належить сфері управління державними органами чи державою. Адміністрація запроваджуватиметься строком до 6 місяців, але цей термін може бути продовжено. Тимчасовому адміністратору передаватимуть усі повноваження органів управління з дня запровадження тимчасової адміністрації і до її припинення.

Рішення про передачу активів в управління ухвалюватиме Кабінет міністрів. Угоди, здійснені керівниками учасника ринку після запровадження тимчасової адміністрації, визнаються нікчемними.

Як зазначається у проєкті, тимчасовий адміністратор немає права відчужувати активи, передані йому в управління.

Також документ передбачає нові норми, згідно з якими порушеннями на ринку електроенергії також є: неподання, невчасне подання або подання свідомо недостовірної інформації Міненерго, необхідної для виконання функцій моніторингу безпеки постачання електроенергії; порушення правил безпеки постачання електроенергії.

З проєктом документа можна ознайомитися на сайті Міненерго.

Нагадаємо, що на початку 2021 року РНБО ухвалила рішення про нейтралізацію загроз в атомній енергетиці.

У липні Олексій Данілов повідомив, що РНБО розглядає можливість запровадження тимчасових адміністрацій у приватних енергокомпаніях, якщо виникне загроза національній безпеці.

29 серпня президент Володимир Зеленський надав чинності рішенню РНБО про нейтралізацію загроз в енергетиці.

У жовтні ЄС порадили Україні деолігархізувати ринок електроенергії, оскільки він досі залишається далеким від імплементації стандартів Європейського Союзу, попри наявні технічні можливості процесу.

24 листопада НКРЕКП змінила правила на ринку електричної енергії, щоб уникнути появи монополістів.