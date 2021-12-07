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Транш МВФ збільшив резерви НБУ до $30,5 млрд

Листопад був прихильним для міжнародних резервів України.

Транш МВФ збільшив резерви НБУ до $30,5 млрд
Фото: пресслужба НБУ

Міжнародні резерви Національного банку в листопаді збільшились на 3% до 30,548 млрд доларів в еквіваленті.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Збільшення резервів у першу чергу пов'язане з тим, що Україна отримала другий транш кредиту МВФ в розмірі 700 млн доларів (у спеціальних правах запозичення).

Валютні надходження уряду в листопаді становили 493,1 млн доларів, в тому числі 250 млн євро - від Cargill Financial Services International, Inc. На обслуговування та погашення державного боргу протягом місяці пішло 481,7 млн доларів, ще 64,4 млн доларів було сплачено Міжнародному валютному фонду.

На міжбанківському валютному ринку Нацбанк купив на 385,2 млн доларів більше, ніж продав.

Крім того, переоцінка фінансових інструментів (зміна ринкової вартості та курсу гривні до іноземних валют) зменшила їхню вартість на 135,6 млн доларів.

Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4 місяці майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й Національного банку.

Нагадаємо, що станом на 1 січня 2021 року рівень золотовалютних резервів перебував на восьмирічному максимумі - 29,1 млрд доларів, а в кінці літа вийшли на багаторічний максимум 31,6 млрд доларів.

У вересні Україна пройшла пік виплат за державним боргом, тому тимчасово обсяги резервів України різко скоротилися.

Міжнародний валютний фонд вважає, що міжнародні резерви України повинні становити близько 30 млрд доларів.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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