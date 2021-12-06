"Дія.Бізнес" запустила розділ, присвячений земельній реформі

Інформація розподілена за трьома напрямами - для землевласників, покупців та орендарів.

На порталі "Дія.Бізнес" з’явився новий розділ – "Земельна реформа".

Як зазначають у Міністерстві цифрової трансформації, тепер підприємці отримуватимуть усю актуальну інформацію для розвитку власної справи у сфері земельних відносин.

Інформація розподілена за трьома напрямами - для землевласників, покупців та орендарів.

Зокрема землевласник може отримати інформацію, кому він може продати земельну ділянку, за якою ціною, які документи для цього потрібні, чи можна продати частину землі та які податки доведеться сплатити під час продажу.

Покупець може отримати інформацію щодо всіх умов купівлі землі та збору необхідної документації, а орендар – про свій пріоритет при викупі землі та принцип реалізації переважного права, а також про важливі нюанси дії договору оренди.

Також на сторінці є довідкові матеріали та інструкції про користування земельною ділянкою, її купівлю, продаж тощо.

Нагадаємо, 29 листопада Міністерство цифрової трансформації презентувало сім нових соціальних послуг, які можна отримати через портал "Дія". Зокрема йдеться про можливість оформити субсидію і подати заяву на перерахунок пенсії.