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Між Кропивницьким і Знам'янкою відновлять сполучення

На трасі між двома великими містами буде реконструйований шляхопровід у Знам’янці Другій

Між Кропивницьким і Знам'янкою відновлять сполучення

У рамках програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» шляховики відновлять сполучення між Кропивницьким та Знам'янкою, повідомляє пресслужба Кіровоградської облдержадміністрації. 

Обидва міста поєднані собою автомобільною дорогою М-30 Стрий - Ізварине, на якій зараз відбуваються ремонтно-будівельні роботи, в тому числі реконструкція штучних споруд.

Для повноцінного автомобільного сполучення на трасі між двома великими містами буде реконструйований шляхопровід у Знам’янці Другій (759-ий кілометр дороги М-30).

В ОДА повідомили, що днями будівельники розпочали встановлювати балки на новозбудовані опори майбутнього шляхопроводу.

"Після ремонту споруда збільшиться у чотири рази по протяжності - з 54 до 200 метрів. Вона стане більш безпечною для учасників руху", - додали в обласній адміністрації.

Нагадаємо, дорогу М-30 створюють у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" з нагоди 30-ї річниці незалежності України. Вона є найдовшою трасою в країні і простягається від Стрия Львівської області до Ізвариного Луганської області.

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