Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти власників літаків, що літали до Росії

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Національної безпеки та оборони від 10 листопада 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" проти власників літаків, що літали до Росії.

Відповідний указ №625/2021 опубліковано на сайті Офісу президента.

Зазначається, що контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, раніше СБУ рекомендувала РНБО застосувати санкції щодо нових власників літаків, які раніше були пов’язані з компанією JET4U S.R.L. і літали до Росії.

Узимку з ініціативи СБУ до молдовської авіакомпанії JET4U S.R.L. та португальської JET4U LDA застосовано санкції за здійснення польотів до РФ та на тимчасово окуповані території України з порушенням чинного законодавства.

Видання ZN.UA з посиланням на джерела в СБУ написало, що літаками цих авіакомпаній до Росії літали голова політради ОПЗЖ Віктор Медведчук і його колега Тарас Козак.

Ці літаки були перереєстровані в Молдові після того, як у США озвучили намір ввести щодо Медведчука санкції. Козак і Медведчук літали цими літаками в Росію, причому рейси були прямими, що заборонено.