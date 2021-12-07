Бюджет 2022: чи дійсно військові та медики залишаться без державної підтримки?

2 грудня Верховна Рада України прийняла Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» , і одразу у ЗМІ почала ширитись інформація щодо недостатності фінансування по тим чи іншим напрямкам державної політики. Що ж, спробуємо розібратися де є міфи, а де реальність у прийнятому Законі.

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Під час розгляду проекту зазначеного Закону, з місць у залі Верховної Ради України лунало багато нарікань щодо недостатності закладених у проекті коштів на утримання ЗСУ, адже може бути ескалація з боку Росії, а військові не забезпечені нічим, і нам не вистачить фінансових ресурсів для захисту територій держави.

Не знаю з якою метою намагаються дискредитувати Уряд держави, що він не піклується про свою армію, тобто обороноздатність держави, однак давайте розберемося по затвердженим цифрам.

Почнемо із актуального питання – фінансового забезпечення Збройних Сил України (Забезпечення діяльності ЗСУ, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни).

Відповідно до бюджетного запиту МОУ на 2022-2024 за бюджетною програмою 2101012 потреба у видатках складала 97 416 392,6 тис. грн. (це і оплата праці, закупівля ПММ, утримання, експлуатація озброєння та військової техніки, будівництво (реконструкція) військових об’єктів та інше) і така сама сума була закладена у бюджеті до першого читання. Між першим та другим читанням додатково скеровано 2 471 001,3 тис грн, і в бюджеті до другого читання сума за цією бюджетною програмою склала 99 887 393,9 тис грн, що в підсумку складає 102,54% від потреби.

Утримання керівництва МОУ забезпечено на 100% від бюджетного запиту, на базі якого складався проект бюджету на наступний рік. Якщо брати в цифрах, то затверджено 464 090,6 тис грн, а між першим і другим читанням нічого не змінювалось.

Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання – бюджетний запит у розмірі 28 438 101,8 тис грн, передбачено бюджетом 28 438 101,8 тис грн, тобто 100%.

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України задоволено на 100% (1 230 286,0 тис грн). Планується забезпечити житлом 1 204 військовослужбовців ЗСУ, осіб звільнених з військової служби у запас або відставку.

Утилізація боєприпасів, рідинних компонентів ракетного палива, озброєння, військової техніки та іншого військового майна, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів ЗСУ забезпечене на 100% (2 142 182,6 тис грн).

Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту забезпечене на 102,23% від бюджетного запиту і становлять, з урахуванням збільшення до другого читання, 1 326 380,1 тис грн.

Як бачимо, маніпуляції у даному питанні є безпідставні.

Друге скептичне ставлення було щодо врахування в бюджеті на наступний рік збільшення оплати праці медичних працівників.

Давайте детальніше поглянемо на видатки МОЗ:

Видатки на керівництво, наукову та науково-технічну діяльність затверджено в обсягах 100% від поданого МОЗ бюджетного запиту на 2022-2024.

Додатково до другого читання збільшено фінансування бюджетної програми «Громадське здоров'я та заходи боротьби з епідеміями» у розмірі 994 884,4 тис грн, які будуть спрямовані на підвищення оплати праці медичних працівників відповідно до Указу Президента України від 18 червня 2021 року № 261/2021 «Про заходи щодо підвищення конкурентоспроможності закладів охорони здоров’я та забезпечення додаткових гарантій для медичних працівників», загальний обсяг затвердженого фінансування на 2022 рік передбачається у розмірі 4 339 133,8 тис грн, що у підсумку становить 129,75 % від бюджетного запиту.

Також до другого читання за пропозицією МОЗ збільшено фінансування за бюджетною програмою «Загальнодержавні заклади та заходи у сфері медичної освіти» на 147 841,4 тис грн за рахунок перерозподілу коштів з Національної служби здоров’я України.

Ще до другого читання збільшено фінансування за бюджетною програмою «Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров'я» на 306 097,2 тис грн для реалізації згаданого Указу Президента. Зазначу, що до першого читання було враховано 100% бюджетного запиту.

За бюджетною програмою «Виплати працівникам закладів охорони здоров’я у зв’язку з переїздом на нове місце роботи, перекваліфікацією під час формування спроможної мережі госпітальних округів», яку додано до проекту Закону до другого читання, передбачено 100 млн грн.

На оплату праці медичних працівників також збільшено за бюджетною програмою «Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров'я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров'я України» на 441 038,9 тис грн, ( загальна сума збільшення цієї бюджетної програми складає 904 886,1 тис грн.) та за бюджетною програмою «Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров'я» на 10 728,5 тис грн.

Загалом на збільшення оплати праці медичних працівників до другого читання додатково передбачено 1 752 749 тис грн за бюджетними програмами, що реалізуються Апаратом МОЗ .

Збільшено видатки на централізовану закупівлю дороговартісних лікарських засобів та медичних виробів, зокрема лікарських засобів для лікування спинально-м’язової атрофії (СМА) на 300 000 тис. грн та на закупівлю медичного обладнання – 243 600 тис. гривень.

На реалізацію програми медичних гарантій передбачено 157,3 млрд грн, що враховує видатки на підвищення оплати праці медичних працівників відповідно до вище зазначеного Указу Президента.

Щодо закупівлі вакцин, то у проекті державного бюджету на 2022 рік було враховано 2,6 млрд грн для проведення вакцинації населення від COVID-19. Також на початку 2022 року очікуються залишки вакцин, закуплених у 2021 році за рахунок коштів державного бюджету або отриманих з інших джерел. Крім того, є інші джерела отримання вакцини, зокрема закупівля вакцин в рамках кредитів Світового банку та ЄІБ.

Також, за бюджетними програмами «Поліпшення охорони здоров`я на службі у людей», «Реалізація пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів» затверджено видатки у 100 % співвідношенні до бюджетного запиту, а за останньою збільшено видатки на 150 000 тис. грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я та Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей» затверджена у розмирі, що відповідає бюджетному запиту.

Всього до другого читання на МОЗ збільшено фінансування у розмірі 2 851 430,6 тис. грн.