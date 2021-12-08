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Зеленський підписав закон про тисячу гривень за вакцинацію

Програма "єПідтримка" стартує з 19 грудня.

Зеленський підписав закон про тисячу гривень за вакцинацію
Фото: mintrans.news

Президент Володимир Зеленський у середу, 8 грудня, підписав закон про виділення вакцинованим українцям по тисячі гривень.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради у картці відповідного законопроєкту №6297.

Закон передбачає, що порядок надання грошової допомоги в рамках програми "єПідтримка", її розмір та вимоги до суб’єктів затверджуються Кабінетом міністрів.

На програму виділили з державного бюджету 5 млрд гривень.

Програма "єПідтримка", ініційована президентом, стартує з 19 грудня. В її рамках громадяни матимуть змогу отримати від держави підтримку у розмірі однієї тисячі гривень.

За ці кошти можна буде придбати абонемент у спортзал чи фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал або купити квитки для поїздок усередині країни – на внутрішні авіа- та залізничні рейси, а також придбати книжки.

Взяти участь у програмі на першому етапі можна буде через мобільний застосунок "Дія". Після перевірки на відповідність встановленим критеріям громадянин зможе відкрити віртуальний рахунок в онлайн-банку, отримати на нього гроші та витратити їх на покупку послуги у суб’єкта господарювання, який бере участь у програмі.

За попередніми підрахунками, це більше 6000 підприємств у сферах культури, спорту та пасажирських перевезень.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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