Компанія з німецькими інвестиціями відкриє мультибрендовий магазин у міжнародному аеропорті Львова

З 2010 року, коли компанія почала діяльність в Україні, вона сплатила близько 3 млрд грн орендних платежів та створила понад 0,5 тис. робочих місць.

Duty Free Міжнародного аеропорту «Львів» імені Д. Галицького узяла в оренду компанія із німецькими інвестиціями «БФ ЕНД ГХ ТРЕВЕЛ РІТЕЙЛ ЛТД». Вона вже 11 років є оператором одного зі світових лідерів ринку Duty Free Travel retail — німецької компанії Gerb Heinemann в Україні.

Про це повідомляє Львівська ОДА.

Під час онлайн-аукціону компанія запропонувала цену оренди приміщення площею 860 м2 на третьому поверсі головної зони вильоту ціну, яка більше ніж у 10 разів перевищує стартову: 3,722 млн гривень проти 355,414 тис. грн. Це третя найбільша орендна плата в Україні та перша на Львівщині. Договір чинний з моменту укладання та розрахований на 5 років з можливістю пролонгації на такий же термін.

«Щасливий з того, що великі європейські компанії заходять на український ринок, зокрема в такий непростий час. Але це - гарна ознака, що ми рухаємось в правильному напрямку і створюємо прозорі умови для ведення бізнесу. І як приклад, це — зростання ціни на аукціоні приміщення в аеропорту в 10 разів. Дякую компанії за участь і перемогу», — зазначив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Після реконструкції у міжнародному аеропорті Львова відкриється мультибрендовий Duty Free, який пропонуватиме пасажирам парфуми, косметику, аксесуари, солодощі, делікатеси тощо. Планується також створити до 30 нових робочих місць.

«Ми представлені в багатьох країнах світу, я працював на багатьох міжнародних ринках. Бачимо, що український споживач хоче купляти речі кращої якості від світових брендів і зараз у нього буде ця можливість. Зокрема, у Львові. Окрім цього, Україна підписала Угоду про «відкрите небо», і все більше, і більше пасажирів подорожує. Відтак, ми дуже раді бути тут і дуже оптимістичні щодо нашої співпраці», - заявив Генеральний директор компанії «БФ ЕНД ГХ ТРЕВЕЛ РІТЕЙЛ ЛТД» Саймон Форд.

«БФ ЕНД ГХ ТРЕВЕЛ РІТЕЙЛ ЛТД» вже орендує площі під Duty Free у столичних аеропортах «Бориспіль» та «Київ» (Жуляни). З 2010 року, коли компанія почала діяльність в Україні, вона сплатила близько 3 млрд грн орендних платежів та створила понад 0,5 тис. робочих місць.

Раніше повідомлялося, що нещодавно компанія відсвяткувала 11 років роботи в Україні.