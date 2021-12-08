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В оновленому за програмою "Велике будівництво" дитсадку в Шполі витрати на опалення зменшать на 50%

В ході капітального ремонту садочок утеплили, відремонтували дах, замінили вікна та двері та утеплили фасад.

В оновленому за програмою "Велике будівництво" дитсадку в Шполі витрати на опалення зменшать на 50%

У Шполі в оновленому півстолітньому садочку планують зменшити витрати на опалення на 50%

У Шполі Черкаської області завершився перший капітальний ремонт півстолітнього дитячого садочка №3 "Зірочка", завдяки чому витрати на опалення будівлі планують зменшити на 50%. Дошкільний заклад оновили за програмою президента Володимира Зеленського “Велике будівництво”, повідомляє Черкаська ОДА.

“Як кажуть місцеві, тепер це найтепліший садочок у місті. Нашою метою на старті проєкту було зменшити на 50% витрати на опалення. При цьому забезпечити його належну якість”, - наголосив голова Черкаської ОДА Олександр Скічко.

В ході капітального ремонту садочок утеплили, відремонтували дах, замінили вікна та двері та утеплили фасад.

Окрім садочку у Шполі, за програмою “Велике будівництво” цього року реконструюють ще 5 освітніх закладів Черкащини.

Нагадаємо, будівництво та відновлення об'єктів соціальної інфраструктури є одним з пріоритетів програми президента Володимира Зеленського “Велике будівництво”.

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