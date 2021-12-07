1,4 млрд гривень за приватизацію колишнього "Більшовика" надійшли до бюджету

Голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко повідомив, що покупець АТ "Перший київський машинобудівний завод" (колишній завод "Більшовик") перерахував до державного бюджету 1,43 млрд гривень.

"Інформую, що кошти за результатами аукціону з приватизації заводу «Більшовик» сьогодні надійшли до бюджету України. Це 1 429 017 000 гривень. Крім того, інвестор погасить усі борги державного підприємства – більше 500 млн грн", - написав Сенниченко у фейсбуці.

Він додав, що у 2020-2021 році приватизація принесла Україні 8,1 млрд гривень, більше ніж за сім попередніх років разом.

Нагадаємо, що 27 жовтня ФДМ провів перший з часів "Криворіжсталі" аукціон великої приватизації. На ньому було продано 100% акцій АТ "Перший київський машинобудівний завод".

Переможцем торгів, у яких взяли участь три компанії, стало ТОВ "Дженерал Комерс" з ціною 1,429 млрд гривень (на 2% більшою від стартової вартості). Новими власниками підприємства з ділянкою площею 35 га неподалік від ст. м. Шулявська стали Олексій Баранов, Василь Хмельницький та Андрій Іванов.

Через кілька тижнів після аукціону голова ФДМ Сенниченко подав у відставку. АМКУ Заснований в 1882 році, Перший київський машинобудівний завод випускає обладнання для переробки гуми, пластмас та їх відходів. Головним активом підприємства є промисловий квартал на київській Шулявці. В структуру ПКМЗ входить низка дочірніх підприємств, зокрема у місті Жашківка, бази відпочинку в Чернігівській та Одеській областях.

Зараз підприємство напівзруйноване, більшість цехів давно простоюють, а обладнання в досі працюючих зношене на 80%.