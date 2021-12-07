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1,4 млрд гривень за приватизацію колишнього "Більшовика" надійшли до бюджету

Угода з продажу заводу на Шулявці відбулась.

1,4 млрд гривень за приватизацію колишнього "Більшовика" надійшли до бюджету
Фото: privatization.gov.ua

Голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко повідомив, що покупець АТ "Перший київський машинобудівний завод" (колишній завод "Більшовик") перерахував до державного бюджету 1,43 млрд гривень.

"Інформую, що кошти за результатами аукціону з приватизації заводу «Більшовик» сьогодні надійшли до бюджету України. Це 1 429 017 000 гривень. Крім того, інвестор погасить усі борги державного підприємства – більше 500 млн грн", - написав Сенниченко у фейсбуці.

Він додав, що у 2020-2021 році приватизація принесла Україні 8,1 млрд гривень, більше ніж за сім попередніх років разом.

Нагадаємо, що 27 жовтня ФДМ провів перший з часів "Криворіжсталі" аукціон великої приватизації. На ньому було продано 100% акцій АТ "Перший київський машинобудівний завод".

Переможцем торгів, у яких взяли участь три компанії, стало ТОВ "Дженерал Комерс" з ціною 1,429 млрд гривень (на 2% більшою від стартової вартості). Новими власниками підприємства з ділянкою площею 35 га неподалік від ст. м. Шулявська стали Олексій Баранов, Василь Хмельницький та Андрій Іванов.

Через кілька тижнів після аукціону голова ФДМ Сенниченко подав у відставку. АМКУ Заснований в 1882 році, Перший київський машинобудівний завод випускає обладнання для переробки гуми, пластмас та їх відходів. Головним активом підприємства є промисловий квартал на київській Шулявці. В структуру ПКМЗ входить низка дочірніх підприємств, зокрема у місті Жашківка, бази відпочинку в Чернігівській та Одеській областях.

Зараз підприємство напівзруйноване, більшість цехів давно простоюють, а обладнання в досі працюючих зношене на 80%.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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