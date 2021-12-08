Видатки на озброєння за затвердженими програмами в Україні потребують до 250 млрд гривень щороку, – Резніков

А для підняття грошового забезпечення військовим на 30% потрібно додаткових 18 млрд гривень на рік.

Понад 70% бюджету оборонної сфери в Україні складають видатки на утримання. Переозброєння, бойова підготовка й розвиток фінансуються лише на 15-20 % від потреби.

Про це міністр оборони Олексій Резніков повідомив у інтервʼю "Армія Інформ".

"Умовно, зараз ми отримали на озброєння 28 млрд грн, разом з держгарантіями — нехай буде 40 млрд. Але, якщо скласти видатки на озброєння з уже затверджених, узгоджених та перспективних програм, то потрібно 230-250 млрд грн. Щороку!" – підкреслив міністр.

Він зазначив, що є потреба створення сучасної системи протиповітряної та протиракетної оборони.

"Нам потрібен потужний флот і берегова оборона. Нам потрібна бойова авіація. Ракетна програма потребуватиме значних ресурсів, її необхідно фінансувати. Бо це — стратегічні переваги для країни. Не можна відставати від світу. А це означає інвестиції у передові розробки, безпілотні технології, АСУ, робототехніку. А це зовсім інші вимоги до кадрів, їхньої освіти й забезпечення", – пояснив Резніков.

Окрім цього, потрібно суттєво підвищувати грошове забезпечення. Якщо підняти його на 30%, то знадобиться додаткових 18 млрд гривень на рік. Поки що таких коштів немає, і Резніков обіцяє шукати ці ресурси.

Нагадаємо, цього року на бюджет Міноборони виділили 133 млрд, і ще право на 15 млрд гривень держагарнтій. Це найбільший бюджет за 30 років. Спочатку планувалися видатки на рівні 131 млрд, але до другого читання суму збільшили.