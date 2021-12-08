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Видатки на озброєння за затвердженими програмами в Україні потребують до 250 млрд гривень щороку, – Резніков

А для підняття грошового забезпечення військовим на 30% потрібно додаткових 18 млрд гривень на рік. 

Видатки на озброєння за затвердженими програмами в Україні потребують до 250 млрд гривень щороку, – Резніков
Фото: Макс Требухов

Понад 70% бюджету оборонної сфери в Україні складають видатки на утримання. Переозброєння, бойова підготовка й розвиток фінансуються лише на 15-20 % від потреби.

Про це міністр оборони Олексій Резніков повідомив у інтервʼю "Армія Інформ".

"Умовно, зараз ми отримали на озброєння 28 млрд грн, разом з держгарантіями — нехай буде 40 млрд. Але, якщо скласти видатки на озброєння з уже затверджених, узгоджених та перспективних програм, то потрібно 230-250 млрд грн. Щороку!" – підкреслив міністр.

Він зазначив, що є потреба створення сучасної системи протиповітряної та протиракетної оборони.

"Нам потрібен потужний флот і берегова оборона. Нам потрібна бойова авіація. Ракетна програма потребуватиме значних ресурсів, її необхідно фінансувати. Бо це — стратегічні переваги для країни. Не можна відставати від світу. А це означає інвестиції у передові розробки, безпілотні технології, АСУ, робототехніку. А це зовсім інші вимоги до кадрів, їхньої освіти й забезпечення", – пояснив Резніков. 

Окрім цього, потрібно суттєво підвищувати грошове забезпечення. Якщо підняти його на 30%, то знадобиться додаткових 18 млрд гривень на рік. Поки що таких коштів немає, і Резніков обіцяє шукати ці ресурси.

Нагадаємо, цього року на бюджет Міноборони виділили 133 млрд, і ще право на 15 млрд гривень держагарнтій. Це найбільший бюджет за 30 років. Спочатку планувалися видатки на рівні 131 млрд, але до другого читання суму збільшили. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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