ФГВ оприлюднив ТОП-3 судових рішень 2021 року, що сприятимуть поверненню коштів кредиторам збанкрутілих банків

Зокрема, Велика Палата ВС ухвалила рішення за позовом до 14 колишніх керівників банку «Укоопспілка» про відшкодування ними солідарно понад 76 млн грн шкоди.

Протягом 2021 року Верховний Суд ухвалив низку рішень, які внесли чіткість і однозначність у питаннях, що виникають під час ліквідації банків. Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Зокрема, прийнято перше остаточне рішення щодо відшкодування шкоди, нанесеної кредиторам банків, за рахунок пов’язаних осіб, та повернуто під контроль «зомбі-банки», повідомляє прес-служба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Так, у травні Велика Палата ВС ухвалила рішення у справі №910/11027/18 за позовом Фонду гарантування до 14 колишніх керівників банку «Укоопспілка» про відшкодування ними солідарно понад 76 млн грн шкоди, завданої кредиторам банку. Це перше остаточне судове рішення в цій категорії справ, яке має сформувати правозастосовчу практику.

«На сьогодні, враховуючи висновки у справі щодо АБ «Укоопспілка», Верховним Судом було прийнято рішення про направлення на новий розгляд ще двох справ за двома банками («Даніель» та «Легбанк»), загальна сума заявлених вимог за якими понад 1,53 млрд грн, а кількість відповідачів – 35 осіб», - повідомляє ФГВФО.

Загалом, на сьогодні в судах перебувають аналогічні позови до 816 відповідачів (акціонерів та пов'язаних осіб) 69 банків на загальну суму 97,8 млрд грн.

Інше важливе рішення Верховний Суд ухвалив у справі № 910/4475/19, підтвердивши, що ліквідація банку в порядку загальної процедури банкрутства неприпустима, а має відбуватися виключно за законом «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Тим самим, акціонери збанкрутілих банків надалі не зможуть уникнути своєї відповідальності через переформатування неплатоспроможних банків у небанківські юрособи з їх подальшим контрольованим банкрутством.

Крім того, в березні Велика Палата Верховного Суду прийняла постанову в рамках судової справи № 906/1174/18, якою підтверджено правомірність продажу прав вимог за кредитними договорами фізичним та юридичним особам без статусу фінансової установи. Це дозволить поставити крапку у спорах навколо цього питання.

За словами заступника директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів Віктора Новікова, всі ці рішення формують судову практику і встановлюють правила, за якими надалі працюватиме банківська система та система гарантування вкладів.

«Наш пріоритет на найближчі роки – напрацювання бази у справах зі стягнення шкоди, нанесеної кредиторам банків, пов’язаними особами, у першу чергу ТОП-менеджментом та акціонерами», - наголосив він.