За спиртзавод на Львівщині під час приватизації запропонували рекордні 333 млн

Його реальна вартість - в рази менша.

Фонд держмайна у середу, 8 грудня, провів конкурс з продажу Вузлівського спиртзаводу у Львівській області. Покупець запропонував за нього 333 млн гривень, що в 15,8 разів більше стартової вартості.

Про це повідомила пресслужба ФДМУ.

На сайті "Prozorro.Продажі" повідомляється, що переможцем аукціону стало ТОВ "Гольцварен", яке зареєстроване на львів'янина Богдана Старшевського і займається торгівлею

Компанія запропонувала за спиртзавод 333 333 333,33 гривні, тоді як найближчий претендент - тільки 150 млн гривень.

Стартова вартість Вузлівського місця провадження діяльності та зберігання спирту становила 21,1 млн гривень.

Якщо переможець аукціону заплатить 333 млн гривень, він отримає у власність обладнання, необхідне для виготовлення і зберігання спирту, а також нерухомість підприємства, зокрема вуглекислотний і ферментний цехи, будівлю головного корпусу, спиртопідвал, депо, та електропідстанцію.

Станом на кінець листопада ФДМ продав 30 об'єктів спиртової галузі на загальну суму 1,7 млрд гривень, з яких 1,05 гривень інвестори уже сплатили в бюджет.