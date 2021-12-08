За спиртзавод на Львівщині під час приватизації запропонували рекордні 333 млн

Фонд держмайна у середу, 8 грудня, провів конкурс з продажу Вузлівського спиртзаводу у Львівській області. Покупець запропонував за нього 333 млн гривень, що в 15,8 разів більше стартової вартості.
Про це повідомила пресслужба ФДМУ.
На сайті "Prozorro.Продажі" повідомляється, що переможцем аукціону стало ТОВ "Гольцварен", яке зареєстроване на львів'янина Богдана Старшевського і займається торгівлею
Компанія запропонувала за спиртзавод 333 333 333,33 гривні, тоді як найближчий претендент - тільки 150 млн гривень.
Стартова вартість Вузлівського місця провадження діяльності та зберігання спирту становила 21,1 млн гривень.
Якщо переможець аукціону заплатить 333 млн гривень, він отримає у власність обладнання, необхідне для виготовлення і зберігання спирту, а також нерухомість підприємства, зокрема вуглекислотний і ферментний цехи, будівлю головного корпусу, спиртопідвал, депо, та електропідстанцію.
Станом на кінець листопада ФДМ продав 30 об'єктів спиртової галузі на загальну суму 1,7 млрд гривень, з яких 1,05 гривень інвестори уже сплатили в бюджет.