Байден переніс розмову з Зеленським та вдруге поспілкувався з європейськими лідерами
Байден переніс розмову з Зеленським та вдруге поспілкувався з європейськими лідерами
Під Черніговом маршрутка зіткнулася з вантажівкою, загинуло 13 людей (оновлено)
Під Черніговом маршрутка зіткнулася з вантажівкою, загинуло 13 людей (оновлено)
Чоловіка, який загубився в Карпатах під час катання на снігоході, знайшли мертвим
Чоловіка, який загубився в Карпатах під час катання на снігоході, знайшли мертвим
Ярослав Грицак: «Зеленський веде себе, як «перший» Кучма - реставрує систему, проти якої виступали обидва Майдани»
Ярослав Грицак: «Зеленський веде себе, як «перший» Кучма - реставрує систему, проти якої виступали обидва Майдани»
Синдикат Кремля в оккупированном Донбассе. Обзор ситуации с объединительными процессами «ЛНР» и «ДНР»
Синдикат Кремля в оккупированном Донбассе. Обзор ситуации с объединительными процессами «ЛНР» и «ДНР»
Патріарх Варфоломій: «Мрія наших російських братів – керувати світовим православ'ям. Цього ніколи не станеться»
Патріарх Варфоломій: «Мрія наших російських братів – керувати світовим православ'ям. Цього ніколи не станеться»
Кінець «австрійського Зеленського»
Кінець «австрійського Зеленського»
Відеопереговори Джо Байдена з Путіним завершилися (оновлено)
Відеопереговори Джо Байдена з Путіним завершилися (оновлено)
Журналісти виклали "Архів Пандори" у відкритий доступ
Журналісти виклали "Архів Пандори" у відкритий доступ
ГоловнаЕкономікаБізнес

За спиртзавод на Львівщині під час приватизації запропонували рекордні 333 млн

Його реальна вартість - в рази менша.

За спиртзавод на Львівщині під час приватизації запропонували рекордні 333 млн
Фото: privatization.gov.ua

Фонд держмайна у середу, 8 грудня, провів конкурс з продажу Вузлівського спиртзаводу у Львівській області. Покупець запропонував за нього 333 млн гривень, що в 15,8 разів більше стартової вартості.

Про це повідомила пресслужба ФДМУ.

На сайті "Prozorro.Продажі" повідомляється, що переможцем аукціону стало ТОВ "Гольцварен", яке зареєстроване на львів'янина Богдана Старшевського і займається торгівлею

Компанія запропонувала за спиртзавод 333 333 333,33 гривні, тоді як найближчий претендент - тільки 150 млн гривень.

Стартова вартість Вузлівського місця провадження діяльності та зберігання спирту становила 21,1 млн гривень.

Якщо переможець аукціону заплатить 333 млн гривень, він отримає у власність обладнання, необхідне для виготовлення і зберігання спирту, а також нерухомість підприємства, зокрема вуглекислотний і ферментний цехи, будівлю головного корпусу, спиртопідвал, депо, та електропідстанцію.

Станом на кінець листопада ФДМ продав 30 об'єктів спиртової галузі на загальну суму 1,7 млрд гривень, з яких 1,05 гривень інвестори уже сплатили в бюджет.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також