“Схеми”: активи ліквідованих російських банків скуповують росіяни

Крім того, бізнесом росіянки керує громадянин Білорусі, якого СБУ підозрювала у звʼязках з російською розвідкою.

Фонд гарантування вкладів на початку цього року виставив на продаж активи двох ліквідованих російських банків та одного збанкрутілого українського на загальну суму 3 мільярди гривень. Компанія, що виграла цей аукціон, напряму належить громадянці Росії. Вона повідомила українські органи лише про громадянство США, в той час як має і російське громадянство, яке приховала.

Про це повідомляє програма “Схеми”.

Крім того, бізнесом росіянки керує громадянин Білорусі. Його СБУ підозрювала у звʼязках з російською розвідкою.

Втім, Кабмін раніше заборонив громадянам РФ та їх компаніям стягувати борги з українців, НБУ – управляти фінансовими установами, а регламент проведення державних аукціонів – брати в них участь.

“Схеми” зазначили, що лот на 90% складався з активів російського “Сбербанку”, невелика частка активів була російського “Промінвестбанку” та українського “Мегабанку”.

Російські банки були ліквідовані українською владою 25 лютого 2022 року, а за три місяці ці російські банки та їхнє майно в Україні офіційно націоналізували.

“Мегабанк” Нацбанк визнав неплатоспроможним в лютому 2022 року, а в червні ліквідував через те, що банк видавав кредити пов’язаним особам та не проводив докапіталізацію. Його основним власником був багаторічний очільник державного харківського заводу “Турбоатом” Віктор Суботін.

Українська компанія “Спектрум Ессетс” придбала лот вартістю близько 3 млрд гривень за 124 млн гривен. Їй перейшли права вимоги боргів по старих кредитах на загальну суму 2,8 млрд гривень та нерухомість в Сумах та Одесі.

Фірму “Спектрум Ессетс” заснували у Києві восени 2019 року, вона зареєстрована в офісі у центрі на Кловському узвозі. Офіс належить громадянці Російської Федерації Оксані Тереховій, колишній дружині екснардепа Андрія Деркача. СБУ підозрює його у держзраді, а США ввели проти нього санкції за сприяння втручанню Росії в американські президентські вибори у 2020-му. Деркач втік до Росії у 2022 році, а нещодавно увійшов до комітету безпеки Ради федерації РФ.

У реєстрі юридичних осіб України засновницею компанії “Спектрум Ессетс” вказана американська фірма Spectrum UA Credit LLC. Її кінцевою бенефіціарною власницею вказана громадянка США Марина Євсєєва.

Втім, “Схеми” зʼясували, що Євсєєва має громадянство Російської Федерації. Громадянство РФ отримала у віці 24 років, у березні 2004 року в Єкатеринбурзі. Її російський паспорт, за даними з офіційного державного порталу РФ “Госуслуги”, досі чинний. Також чинним є її індивідуальний податковий номер платника податків в Росії.

Втім, в українських реєстрах йдеться, що Марина Євсєєва має реєстрацію у Каліфорнії, США, де вона, ймовірно, і проживає.

Водночас, як з’ясували “Схеми”, Євсєєва регулярно відвідує РФ й після початку повномасштабної війни проти України.

Зазначається, що “Спектрум Ессетс” подала на адресу Prozorro Sale лист, в якому вказано, що компанія не пов’язана з державою-агресором, зокрема її кінцевим бенефіціарним власником не є громадянин РФ.

Директорка компанії Неля Воєвчик запевнила, що нічого не знає про російське громадянство.

Як зʼясували “Схеми”, управителем американської компанії Євсєєвої Spectrum UA Credit LLC є Михайло Трубчік. Таким чином він має право управління і “Спектрум Ессетс”.

Михайло Трубчік народився в Білорусі і має громадянство цієї країни. Також він має паспорт США, де проживає та веде бізнес.

У липні 2020 року СБУ заборонила Трубчіку в’їзд до України на три роки, запідозривши його у тому, що він представник “глибоко законспірованої мережі спецслужб РФ, які використовують в своїй розвіддіяльності документи прикриття громадян США”.

За версією СБУ, Трубчік “формує мережу логістики”, а також причетний до планів легалізації грошей російських спецслужб в Україні через готельний бізнес та підприємства у сфері спорту та перевезень.

Втім, згодом Трубчік оскаржив цю заборону в суді.

7 лютого 2023 року Марина Євсєєва призначила Трубчіка управителем Spectrum UA Credit LLC, уповноваживши його керувати не лише цією американською компанією, а й ухвалювати рішення щодо її дочірньої української структури “Спектрум Ессетс”.

Отже, Трубчік, якого СБУ у 2020 році вважала представником російських спецслужб, через американську фірму управляє українською компанією, яка під час війни скуповує активи російських банків в Україні.

На запит “Схем” в СБУ повідомили, що мають право забороняти в’їзд іноземцям, якщо вбачають для цього законні підстави, але наголосили, що “ці питання розголошенню не підлягають”.

Журналісти повідомили, що на своїх сторінках у соцмережах Трубчік активно заявляє про підтримку України та ділиться фотографіями з відповідних заходів у США.

Трубчік також керує й американською фірмою Allrise Capital Inc, співзасновником якої є чоловік Євсєєвої, Володимира. Він мешкає в США та купує майно збанкрутілих банків в Україні, зокрема стадіон футбольного клубу “Чорноморець” в Одесі. Його продали за 194 млн гривень, що у шість разів нижче за стартову ціну.

Як зʼясували “Схеми”, “Спектрум Ессетс” вже розпочинає процедуру стягнення коштів по кредитах українських фізичних та юридичних осіб на десятки мільйонів гривень.

При цьому “Схеми” встановили, що це заборонено цілою низкою нормативних актів - як Кабміну, так і НБУ.

Журналісти наголошують, що аби розпоряджатися придбаними на аукціоні активами ліквідованих або націоналізованих банків, фінансовій установі потрібно мати відповідну ліцензію від Нацбанку.

НБУ востаннє оновив ліцензію “Спектрум Ессетс” у березні 2024 року попри громадянство РФ Євсєєвої. В НБУ запевнили, що про російське громадянство Євсєєвої не знали, і зазначили, що, якщо інформація про російське громадянство Євсєєвої підтвердиться офіційно, то банк матиме підстави відкликати ліцензію у “Спектрум Ессетс”.

В свою чергу, у Фонді гарантування вкладів повідомили, що якщо виявиться, що покупець активів приховав звʼязок з РФ, він матиме сплатити штраф у розмірі 100% від ціни лоту та повернути отримані на аукціоні активи.

Коли “Схеми” зателефонували Марині Євсєєвій з запитаннями про її російське громадянство та візити до Росії після початку повномасштабного вторгнення, та мовчки поклала слухавку.

А у листі до редакції Євсєєва запевнила, що є громадянкою США, де проживає 13 років, народилася у Казахстані та офіційно відмовилася від російського громадянства. Документів, які підтверджують її вихід з російського громадянства, Євсєєва до публікації цього матеріалу на прохання редакції не надала.

В свою чергу, Михайло Трубчік повідомив, що має домовленість з СБУ, яка забороняє йому розголошувати жодну інформацію.