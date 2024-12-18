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Рада ухвалила євроінтеграційний закон щодо програми розвитку мінерально-сировинної бази України

Прийняття цього закону є одним із пунктів щодо Ukraine Facility Plan.

Рада ухвалила євроінтеграційний закон щодо програми розвитку мінерально-сировинної бази України
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба ВРУ

Сьогодні, 18 грудня, Верховна Рада в цілому ухвалила євроінтеграційний законопроєкт про Загальноукраїнську програму розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року (законопроєкт № 6227).

Як повідомила нардеп Ірина Геращенко, закон підтримали 245 нардепів. 

Він оновлює програму, затверджену у 2011 році:

нова редакція розділів I-II («Загальна частина», «Мета Програми») та додатків 2-3;

доповнення новими розділами, «Шляхи розв’язання проблеми», «Регіональні дослідження» та «Державний моніторинг надр»;

оновлення завдань і заходів програми, включаючи глави «Нетрадиційні вуглеводні» та «Підземні води».

  • Прийняття цього закону є одним із пунктів щодо Ukraine Facility Plan.
  • У квітні Європейська комісія підтримала план реформ від уряду України Ukraine Plan у межах механізму Ukraine Facility. Він визначає умови отримання 50 млрд євро макрофінансової допомоги у 2024-2027 роках.
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